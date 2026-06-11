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Sau 3 trận thắng trước Lebanon, Hong Kong (Trung Quốc) và Indonesia, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết đánh bại Iran ở lượt trận thứ 4 vòng bảng, sớm giành vé vào bán kết AVC Cup 2026.
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Iran có trình độ và thể hình tốt. Dù từng để thua Indonesia ở vòng bảng, đại diện Tây Á vẫn cố thể gây ra nhiều khó khăn với đối thủ nhờ lối chơi giàu sức mạnh, đặc biệt ở các tình huống tấn công biên.
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Tuy nhiên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn khi sở hữu nhiều VĐV chất lượng, lối chơi gắn kết.
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Trong set 1, dù Iran gây ra khá nhiều khó khăn nhưng các cô gái Việt Nam vẫn giành chiến thắng 25/19.
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Kịch bản tương tự diễn ra ở set 2. Iran có thời điểm vượt lên dẫn điểm, nhưng đội bóng ngày gặp vấn đề ở khâu chắn bóng, nên tiếp tục thua, với tỉ số 20/25.
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Thanh Thúy và các đồng đội có sự ổn định trong lối chơi.
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Bước vào set 3, Iran có màn thể hiện rất đáng khen ngợi, dẫn trước 16/12. Sau khi hòa 19/19, hai đội thi đấu giằng co rất hấp dẫn. Ở tình huống quyết định, VĐV Iran đập bóng ra ngoài, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 27/25 ở set 3, chung cuộc thắng 3-0. 
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Với kết quả này, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vào bán kết AVC Cup 2026 sớm trước 1 vòng đấu. Ở trận cuối vòng bảng, Thanh Thúy và các đồng đội gặp Kazakhstan, lúc 8h ngày 12/6.

Lịch thi đấu của tuyển bóng chuyền Việt Nam tại AVC Cup 2026:

8h00 ngày 6/6: Việt Nam 3-0 Lebanon

8h00 ngày 7/6: Việt Nam 3-0 Hong Kong (Trung Quốc)

17h00 ngày 8/6: Việt Nam 3-2 Indonesia

8h00 ngày 11/6: Việt Nam 3-0 Iran

8h00 ngày 12/6: Việt Nam vs Kazakhstan

Ảnh: Vietconten