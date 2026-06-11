Lịch thi đấu của tuyển bóng chuyền Việt Nam tại AVC Cup 2026:
8h00 ngày 6/6: Việt Nam 3-0 Lebanon
8h00 ngày 7/6: Việt Nam 3-0 Hong Kong (Trung Quốc)
17h00 ngày 8/6: Việt Nam 3-2 Indonesia
8h00 ngày 11/6: Việt Nam 3-0 Iran
8h00 ngày 12/6: Việt Nam vs Kazakhstan
Ảnh: Vietconten
Tay đập chủ lực Trần Thị Thanh Thúy có một ngày thi đấu tỏa sáng, góp công lớn giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 3-2 tại AVC Cup 2026.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ ba giải bóng chuyền nữ châu Á - AVC Nations Cup 2026, chiều tối ngày 8/6.
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