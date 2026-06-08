Những tưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể dễ dàng vượt qua Indonesia ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AVC Cup 2026, nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trải qua 5 set đấu khó nhọc, với chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Đây là trận đấu mà lần đầu tiên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sử dụng đội hình mạnh nhất tại giải, sau 2 trận dùng nhiều VĐV dự bị trước Lebanon và Hong Kong (Trung Quốc).

Thanh Thúy lần đầu đánh chính. Ảnh: Vietconten

Tuy nhiên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi Indonesia phòng thủ tốt. Bên cạnh đó, các cô gái Việt Nam cũng gặp vấn đề ở bước 1, chuyền 2 và đặc biệt là vị trí đối chuyền. Màn thể hiện của nhà đương kim vô địch trong 5 set đấu khiến người hâm mộ nhớ tới Hoàng Thị Kiều Trinh - tay đập không thể tham dự giải đấu năm nay vì chấn thương chưa hoàn toàn bình phục.

Trong một trận đấu mà nhiều VĐV Việt Nam chơi dưới sức và bế tắc, thì Trần Thị Thanh Thúy trở thành điểm sáng. Đây là trận đầu tiên tại giải "4T" có mặt trong đội hình xuất phát, cho thấy HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò dành sự tôn trọng cao nhất với đối thủ.

Dù là VĐV tấn công, nhưng Thanh Thúy lại bắt bước 1 tốt nhất đội, có nhiều tình huống cứu thua trông thấy, giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không bị "vỡ" về lối chơi. Không chỉ thủ tốt, chủ công VTV Bình Điền Long An còn là VĐV ghi nhiều điểm nhất, với 22 điểm.

Chiến thắng vất vả của Thanh Thúy và các đồng đội. Ảnh: Vietconten

"Hôm nay trận đấu khó khăn hơn, nhưng rất may đội giành chiến thắng. Hy vọng mọi người luôn ủng hộ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam", Thanh Thúy chia sẻ cảm xúc sau trận thắng nghẹt thở.

Ngoài Trần Thị Thanh Thúy, Như Anh cũng có một ngày thi đấu bùng nổ đóng góp rất lớn vào chiến thắng ngược dòng trước Indonesia. Được thay vào sân từ set 2, phụ công trẻ thi đấu quá xuất sắc khi liên tục ghi điểm cũng như đóng góp tốt cả ở mặt trận phòng thủ. Cô ghi 15 điểm tấn công với hiệu suất 57,9% và có 2 điểm chắn bóng.

Ở trận đấu tiếp theo, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Iran, lúc 8h ngày 11/6.

Lịch thi đấu của tuyển bóng chuyền Việt Nam tại AVC Cup 2026:

8h00 ngày 6/6: Việt Nam 3-0 Lebanon

8h00 ngày 7/6: Việt Nam 3-0 Hong Kong (Trung Quốc)

17h00 ngày 8/6: Việt Nam 3-2 Indonesia

8h00 ngày 11/6: Việt Nam vs Iran

8h00 ngày 12/6: Việt Nam vs Kazakhstan