Sáng 8/6, VTV trình làng công chúng kênh thể thao quốc gia - VTV6. Đây là kênh truyền hình miễn phí đầu tiên tại Việt Nam, phát sóng liên tục 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần với hệ thống nội dung đa dạng gồm tin tức, truyền hình trực tiếp các sự kiện thể thao, các chương trình bình luận, phân tích chuyên sâu...
Bên cạnh hạ tầng phát sóng truyền thống, VTV6 được phát triển đồng bộ trên các nền tảng số của VTV, hướng tới tối ưu trải nghiệm đa màn hình và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.
Kênh Thể thao VTV6 ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận và trải nghiệm nội dung thể thao ngày càng đa dạng, chuyên sâu của công chúng, đồng thời tạo ra một không gian truyền thông kết nối giữa thể thao với văn hóa, giáo dục, kinh tế và đối ngoại.