Cục Thuế vừa có thư ngỏ gửi các hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; các đại lý thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn thuế về việc phối hợp tuyên truyền nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi lập hai hệ thống sổ kế toán, tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu.

Theo Cục Thuế, trong bối cảnh yêu cầu minh bạch tài chính và tuân thủ pháp luật ngày càng cao, việc chấp hành đúng các quy định về kế toán, thuế không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thời gian qua, cơ quan thuế ghi nhận một số doanh nghiệp sử dụng đồng thời từ hai hệ thống sổ kế toán trở lên để che giấu doanh thu và làm sai lệch nghĩa vụ thuế. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về kế toán và thuế, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Cục Thuế kêu gọi ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp lập hai hệ thống sổ kế toán. Ảnh: Cục Thuế

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi lập hai hệ thống sổ kế toán, tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu với thông điệp “Minh bạch sổ sách - Vững vàng pháp lý”, Cục Thuế đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai nhiều hoạt động.

Trong đó, Cục Thuế đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kế toán, thuế đến hội viên và khách hàng; làm rõ ranh giới giữa hành vi hợp pháp trong quản trị nội bộ và hành vi vi phạm như lập từ hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán.

Cơ quan thuế cũng đề nghị cảnh báo các dấu hiệu rủi ro phổ biến trong ghi nhận doanh thu, chi phí và sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Bên cạnh đó, các hiệp hội nghề nghiệp, đại lý thuế và đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế được đề nghị tham gia tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy chế quản trị nội bộ và tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật thuế và các quy định có liên quan.

Cục Thuế cũng đề nghị các đơn vị tư vấn kê khai, nộp thuế đúng quy định; hỗ trợ doanh nghiệp rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa sổ kế toán, hóa đơn và giao dịch thanh toán, đồng thời cảnh báo sớm các rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Về trách nhiệm nghề nghiệp, Cục Thuế nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp và quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ; không tiếp tay, không tham gia hoặc hỗ trợ các hành vi gian lận thuế; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Ngoài ra, cơ quan thuế đề nghị các đơn vị phối hợp tham gia các hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn, đối thoại với doanh nghiệp; cung cấp ý kiến chuyên môn và phản hồi thực tiễn nhằm hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý.