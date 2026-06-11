Theo Thuế tỉnh Khánh Hòa, Luật Quản lý thuế năm 2025 (Luật số 108/2025/QH15) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 với nhiều thay đổi trong công tác quản lý thuế, tăng cường kỷ cương tài chính và minh bạch hóa nghĩa vụ thuế.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về các trường hợp cơ quan thuế thực hiện kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

9 trường hợp cơ quan thuế có thể sẽ kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế từ 1/7 tới. Nguồn: Thuế tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ khoản 3 Điều 22 Luật Quản lý thuế năm 2025, cơ quan thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong 9 trường hợp sau:

- Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế.

- Hồ sơ thuộc diện kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế và trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế.

- Có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế.

- Trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề.

- Trường hợp theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền.

- Người nộp thuế có rủi ro cao thuộc các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc chuyển địa điểm kinh doanh.

- Trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 Luật Quản lý thuế năm 2025 (kiểm tra khi hồ sơ khai thuế cần làm rõ nội dung theo quy định...).

- Trường hợp kiểm tra theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.

- Trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế của người nộp thuế có rủi ro cao.

Theo quy định, người nộp thuế có quyền giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra và bảo lưu ý kiến của mình; khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra thuế và thực hiện các quyền khác theo quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Cơ quan thuế cho biết việc nắm rõ và tuân thủ đúng các quy định giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý và nâng cao tính tuân thủ trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, người nộp thuế được khuyến nghị liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.