Chiều 10/9, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã thông tin với VietNamNet xung quanh việc Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Quang Tự Do cho biết, những tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội, không gian mạng để tung tin giả, tin sai lệch nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân khác thì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, những hành vi này bị nghiêm cấm và đã có chế tài xử lý mạnh mẽ, trong đó có biện pháp hình sự.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết đã nhận được đề nghị của Vingroup về việc trình báo, khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân. Ảnh: VNN

“Cá nhân tôi ủng hộ việc Vingroup khởi kiện. Tôi hy vọng điều này không chỉ của Vingroup mà các tổ chức, cá nhân khác cũng nên sử dụng nhiều hơn kênh khởi kiện, đưa vụ việc ra tòa án để bảo vệ quyền lợi, danh dự, uy tín chính đáng của mình. Vì đó là cách hành xử vừa đúng quy định, vừa phù hợp với xu thế văn minh của thời đại”, ông Tự Do bày tỏ.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng cho biết đã nhận được đề nghị của Vingroup khi tập đoàn này khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân.

“Cơ quan quản lý nhà nước sẽ xem xét dựa trên các quy định hiện hành để làm rõ những nội dung có liên quan đến thông tin sai sự thật mà Vingroup đề cập.

Song song đó, chúng tôi cũng đang làm việc với các nền tảng xuyên biên giới như: Meta, YouTube, TikTok… để xử lý những nội dung vi phạm pháp luật”, Cục trưởng Lê Quang Tự Do thông tin.

Ngày 10/9, Tập đoàn Vingroup cho biết, chưa đầy 24 giờ sau khi công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật, đã có hơn 50 kênh/trang mạng xã hội chủ động gỡ bỏ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc.

Các kênh/trang này thuộc nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube… Trong đó, một số nằm trong danh sách 68 đối tượng bị Vingroup khởi kiện.

Trong số hơn 50 chủ tài khoản, đã có người chủ động đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính công khai trên trang cá nhân; một số khác gửi thư xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng. Điển hình, kênh BLV Đoàn Chình BDS đã đăng tải công khai nội dung xin lỗi và đính chính.

Người dân cần nâng cao sức đề kháng trước tin giả

Chia sẻ thêm về vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng vấn đề không chỉ đặt ra cho riêng Vingroup mà còn cho cả xã hội trong bối cảnh đang bước sâu vào kỷ nguyên số.

Theo đó, muốn giải quyết tận gốc, cần một cách tiếp cận tổng thể, vừa có công cụ pháp lý mạnh mẽ, vừa có giải pháp xã hội, giáo dục và công nghệ.

“Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự sửa đổi gần nhất và các văn bản liên quan đã có quy định, nhưng cần được triển khai với tinh thần quyết liệt hơn, gắn với trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhanh chóng.

Đồng thời, hợp tác quốc tế trong xử lý tin giả cũng rất cần thiết, bởi mạng xã hội là không gian xuyên biên giới”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn nói.

Đối với doanh nghiệp, ông cho rằng cần chủ động xây dựng cơ chế phản ứng nhanh, cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời, đồng thời sẵn sàng sử dụng công cụ pháp luật để bảo vệ uy tín.

Một doanh nghiệp dám đứng lên chống lại tin giả không chỉ bảo vệ mình, mà còn góp phần tạo dựng niềm tin chung cho môi trường kinh doanh của cả quốc gia.

Đối với người dân, PGS. TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh việc kiểm chứng thông tin, không vội vàng chia sẻ những gì chưa rõ nguồn gốc, và quan trọng hơn hết, phải ý thức rằng mọi phát ngôn, hành động trên mạng đều gắn với trách nhiệm công dân.

“Khi cư dân mạng biết tôn trọng sự thật, biết dừng lại một giây để kiểm chứng trước khi bấm nút chia sẻ, thì chính họ đã góp phần chặn đứng dòng chảy của tin giả - PGS. TS Bùi Hoài Sơn thông tin.