Luật sư Hà Huy Phong, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Inteco, nhìn nhận, đây không chỉ là hành động tự vệ chính đáng, mà còn là lời tuyên chiến cần thiết để bảo vệ nền tảng pháp quyền, bảo vệ môi trường thông tin minh bạch và những giá trị của nền kinh tế.

Tin giả tấn công, phá hoại có chủ đích

Tin giả đang trở thành vũ khí tấn công doanh nghiệp. Từ góc độ pháp lý, luật sư nghĩ sao về động thái trình báo, khởi kiện các đối tượng tung tin sai sự thật của Vingroup?

Luật sư Hà Huy Phong: Mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật. Bên cạnh các hoạt động bảo hộ từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân có quyền thực hiện các biện pháp để bảo vệ chính mình trước hành động xâm hại của bên thứ ba, trong đó có việc trình báo cơ quan chức năng và khởi kiện ra tòa.

Việc Vingroup thực hiện các quyền của mình theo pháp luật là một điều hiển nhiên và nên làm. Đó không chỉ là quyền tự vệ chính đáng mà còn là cách thức để tập đoàn truyền đạt thông điệp tới xã hội về các hành vi ứng xử đúng chuẩn mực.

Nhiều tin giả nhắm tới Vingroup là sự phá hoại có chủ đích

Đặc biệt, việc Vingroup đồng loạt trình báo và khởi kiện một số cá nhân, tổ chức có hành vi tung tin sai cho thấy các thông tin tiêu cực không kiểm chứng về tập đoàn này lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua là nguy hiểm và đáng báo động như thế nào.

Việc tung tin bịa đặt về Vingroup cũng như các doanh nghiệp Việt Nam, theo luật sư, có thể gây ra những hệ lụy nào?

Luật sư Hà Huy Phong: Vingroup là một tập đoàn lớn, có ảnh hưởng sâu rộng tới mọi khía cạnh của nền kinh tế Việt Nam. Vingroup tạo dựng một hệ sinh thái giá trị về đầu tư, phát triển và đóng góp ngân sách lớn từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Họ tạo ra nhiều việc làm, thuộc top doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước và đã vươn ra thế giới.

Sự phát triển ổn định của Vingroup, cũng như các tập đoàn kinh tế trong nước, là tiền đề quan trọng để phát triển dân sinh, nâng cao dân trí của Việt Nam. Nhiều thế lực thù địch hoặc những kẻ có dã tâm cạnh tranh không lành mạnh sẽ tìm cách bôi nhọ và phá hoại sự phát triển bình thường của các doanh nghiệp này, qua đó, cố tình hủy hoại hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam. Vì thế, những hành động tung tin xuyên tạc có bài bản cố ý nhắm tới Vingroup, hay các doanh nghiệp Việt đều là sự phá hoại có chủ đích đối với nền kinh tế đất nước.

Tức là đây không chỉ là câu chuyện của riêng Vingroup, mà là câu chuyện của chính mỗi người Việt Nam chúng ta, thưa luật sư?

Luật sư Hà Huy Phong: Đúng vậy! Năm 2016, khi sang Ấn Độ công tác, tôi nhận thấy mỗi người dân địa phương, từ bác lái xe taxi đến anh công nhân trong nhà máy thuộc da, đều rất tự hào về thương hiệu Tata của họ. Khi tôi về nước, món quà mà họ tặng cho tôi là những chiếc áo da, thắt lưng bằng da của Tata. Thương hiệu Tata với họ như là một biểu tượng thành công về kinh tế của đất nước.

Tại sao người Việt Nam chúng ta không gây dựng niềm tự hào về những thương hiệu của doanh nghiệp nội địa? Không có khát vọng, không có tinh thần tự hào dân tộc, không có lẽ sống chân chính, làm sao chúng ta có thể tồn tại và cạnh tranh trên thương trường quốc tế? Nền kinh tế Việt Nam sẽ ra sao trong thế kỷ này nếu thiếu đi các các doanh nghiệp lớn mạnh?

Bảo vệ sự minh bạch trước tấn công của tin giả

Nhưng một số ý kiến lo ngại Vingroup có thể đang “mượn” pháp luật để “khóa” các quan điểm khác biệt, ngăn chặn tự do ngôn luận, thưa luật sư?

Luật sư Hà Huy Phong: Công dân có quyền tự do, dân chủ và quyền tự do ngôn luận. Nhưng việc thực hiện các quyền đó cần đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật, không xâm hại tới các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Việc Vingroup hay bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân nào trình báo tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại là điều hoàn toàn bình thường và phù hợp. Nếu Vingroup tố cáo sai, thì cơ quan chức trách sẽ xử lý Vingroup trước, còn nếu Vingroup tố cáo đúng sự thật thì người vi phạm sẽ cần bị nghiêm trị.

Có câu “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”, doanh nghiệp liệu có nên im lặng để khỏi “to chuyện”?

Luật sư Hà Huy Phong: Cá nhân tôi coi việc nghiêm túc thực thi pháp luật một cách đầy đủ cũng là cách để doanh nghiệp tạo dựng niềm tin thương hiệu và bảo vệ khách hàng, đối tác của mình một cách hiệu quả. Vingroup là tập đoàn lớn nên việc cương quyết đấu tranh với mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ tạo tiền lệ tốt cho các doanh nghiệp khác và cả xã hội noi theo.

Doanh nghiệp không nên im lặng để tạo điều kiện cho các luồng thông tin giả, thông tin sai sự thật chiếm thế thượng phong, dẫn dắt nhận thức của người tiêu dùng đi theo con đường sai sự thật. Đó còn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trước vấn nạn tin giả, các hành vi cạnh tranh thiếu lành mạnh. Vingroup có đủ tiềm lực và kinh nghiệm thì nên là cánh chim đầu đàn trong cuộc đấu tranh với các luồng tin giả, tin độc hại trên mạng Internet.

Còn về phía cơ quan chức năng và cộng đồng thì sao, thưa luật sư?

Luật sư Hà Huy Phong: Sự phát triển của đất nước cần đi đôi với việc nâng cao hình ảnh và vị thế của chính đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân nội địa. Và Nhà nước cần có giải pháp bảo vệ đội ngũ đó. Chúng ta nên có những hành động cương quyết để bảo vệ lợi ích của đất nước thông qua bảo vệ hình ảnh và lợi ích chính đáng của các tập đoàn, doanh nghiệp nội địa.

Nếu các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của một doanh nghiệp lớn như Vingroup không bị xử lý thì đó sẽ là sự thất bại của chúng ta về mặt thực hành pháp luật. Điều đó sẽ dẫn tới làm ảnh hưởng môi trường đầu tư, niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài và chính đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong nước.

Về phía cộng đồng, trong thời đại 4.0, thật giả trắng đen lẫn lộn khó phân định, mỗi người đều phải hết sức tỉnh táo trước mọi luồng thông tin. Chúng ta chỉ nên đọc và đặt niềm tin vào những nguồn thông tin chính thống. Mỗi người hành động có ý thức, có trách nhiệm sẽ tạo nên sức mạnh lớn và cương quyết trước các hành vi sử dụng mạng Internet để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Xin cảm ơn ông!