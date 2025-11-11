Ngày 11/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an, đồng chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính thủ tục hành chính gắn với Đề án 06.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Vũ Văn Tấn cho hay, 2 cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an), cơ sở dữ liệu hộ tịch (Bộ Tư pháp) được hoàn thiện sẽ gần như đáp ứng yêu cầu về thành phần hồ sơ của khoảng 5.800 thủ tục hành chính hiện hành.

Cục trưởng nêu rõ quan điểm “đừng níu kéo quá khứ” trong xây dựng các cơ sở dữ liệu và khẳng định, đây là cơ hội để xây dựng “ngôi nhà mới” khang trang, đẹp đẽ hơn, và nếu cứ quanh quẩn, chắp vá tu sửa các cơ sở dữ liệu hiện có thì “ngôi nhà cũ” càng dễ sập.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương rà soát, tính toán lại để đăng ký vốn triển khai nhiệm vụ cho năm 2026, đảm bảo tầm nhìn xa, bởi đây là bộ mặt của cả quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06 – Bộ Công an, đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: CTV

Theo Cục trưởng C06, cơ sở dữ liệu hộ tịch là dữ liệu gốc, thiết yếu của con người và còn có tính xuyên biên giới, do đó cần được tập trung nâng cấp, đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, nếu không có sự hướng dẫn và đôn đốc từ Bộ Công an, tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp khó được đảm bảo.

Buổi làm việc cũng là dịp để Bộ Tư pháp rà soát một số vấn đề quan trọng. Trong 4 cơ sở dữ liệu trọng tâm, 2 cơ sở (Hộ tịch và Giao dịch bảo đảm) đã hoàn thành và hiện đang được cập nhật để đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung”. Bộ sẽ tiếp tục rà soát nhằm đảm bảo chất lượng hạ tầng và đồng đều dữ liệu giữa các địa phương.

Với 2 cơ sở dữ liệu phải hoàn thành trong năm 2025 (Thi hành án và Trợ giúp pháp lý), Bộ Tư pháp sẽ làm rõ các vấn đề về nguồn vốn, khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp đồng hành và đặc biệt là mức độ phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an.

Bộ Tư pháp cũng sẽ chủ động đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để sẵn sàng kết nối, trước khi đề nghị Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với 7 cơ sở dữ liệu khác theo Nghị quyết 24, dù mức độ ưu tiên thấp hơn, Bộ Tư pháp vẫn xác định phải triển khai và hoàn thành trong năm 2026, đưa vào danh mục và xây dựng lộ trình thực hiện sớm.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cam kết Bộ sẽ tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp được xây dựng từ nhiều năm trước nên phương pháp tiếp cận chưa hiện đại, trong khi ngân sách cho chuyển đổi số và khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu.

Bộ Tài chính cam kết sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp, ưu tiên đầu tư xây dựng các cơ sở dữ liệu trọng yếu.