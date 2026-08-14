Cúng cô hồn tháng 7 âm lịch năm 2026 ngày, giờ nào đẹp?

Tháng cô hồn năm 2026 là tháng nào?

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn. Năm 2026, tháng 7 âm lịch bắt đầu vào thứ Năm, ngày 13/8 dương lịch và kết thúc vào ngày 10/9 dương lịch.

Vào dịp này, nhiều gia đình Việt chuẩn bị lễ vật, làm mâm cúng trong nhà và ngoài trời, vừa tưởng nhớ tổ tiên, vừa cúng cho những vong hồn chưa siêu thoát.

Theo dân gian, thông thường, lễ cúng cô hồn (còn gọi lễ Xá tội vong nhân) được thực hiện phổ biến từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch.

Trong đó, mùng 2/7 âm lịch (tức ngày 14/8/2026 dương lịch) được xem là ngày Diêm Vương mở Quỷ Môn Quan. Đây được coi là thời điểm các vong linh bắt đầu trở về dương gian nên nhiều gia đình chuẩn bị lễ cúng cô hồn từ ngày này.

Rằm tháng 7 cũng là thời điểm được nhiều gia đình Việt lựa chọn để thực hiện nghi thức cúng cô hồn.

Bởi đây là ngày quan trọng nhất trong tháng 7 âm lịch, trùng với lễ Vu Lan báo hiếu nên gia chủ vừa có thể làm lễ Xá tội vong nhân, vừa tri ân ông bà, cha mẹ.

Theo quan niệm dân gian, gia chủ không nhất thiết phải cúng cô hồn đúng ngày Rằm mà có thể lựa chọn ngày phù hợp trong khoảng thời gian này.