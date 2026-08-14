Cúng cô hồn tháng 7 âm lịch năm 2026 ngày, giờ nào đẹp?

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn. Năm 2026, tháng 7 âm lịch bắt đầu vào thứ Năm, ngày 13/8 dương lịch và kết thúc vào ngày 10/9 dương lịch.
Vào dịp này, nhiều gia đình Việt chuẩn bị lễ vật, làm mâm cúng trong nhà và ngoài trời, vừa tưởng nhớ tổ tiên, vừa cúng cho những vong hồn chưa siêu thoát.
Theo dân gian, thông thường, lễ cúng cô hồn (còn gọi lễ Xá tội vong nhân) được thực hiện phổ biến từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch.
Trong đó, mùng 2/7 âm lịch (tức ngày 14/8/2026 dương lịch) được xem là ngày Diêm Vương mở Quỷ Môn Quan. Đây được coi là thời điểm các vong linh bắt đầu trở về dương gian nên nhiều gia đình chuẩn bị lễ cúng cô hồn từ ngày này.
Rằm tháng 7 cũng là thời điểm được nhiều gia đình Việt lựa chọn để thực hiện nghi thức cúng cô hồn.
Bởi đây là ngày quan trọng nhất trong tháng 7 âm lịch, trùng với lễ Vu Lan báo hiếu nên gia chủ vừa có thể làm lễ Xá tội vong nhân, vừa tri ân ông bà, cha mẹ.
Theo quan niệm dân gian, gia chủ không nhất thiết phải cúng cô hồn đúng ngày Rằm mà có thể lựa chọn ngày phù hợp trong khoảng thời gian này.
Chia sẻ với PV VietNamNet, nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) cho biết, năm 2026, gia chủ có thể cúng cô hồn vào ngày 14 và 15/7 âm lịch với một số khung giờ phù hợp như sau:
- Ngày 14/7 âm lịch (tức ngày 26/8 dương lịch): giờ Thìn (7-9h); giờ Tỵ (9-11h); giờ Mùi (13-15h) hoặc giờ Tuất (19-21h).
- Ngày Rằm 15/7 (tức ngày 27/8 dương lịch): giờ Mùi (13-15h); giờ Dậu (17-19h).
Chuyên gia Phạm Đình Hải lưu ý, 13/7 âm lịch (tức ngày 25/8 dương lịch) tuy là ngày Hoàng đạo nhưng kiêng kỵ lập đàn, cúng chay. Vì vậy, gia chủ không nên cúng cô hồn vào ngày này.
Tuy nhiên, tùy điều kiện từng nhà, nếu không thể sắp xếp thời gian phù hợp như trên, gia chủ có thể cúng mà không cần chọn giờ, quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm.