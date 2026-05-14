Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bô trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Cầm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các đồng chí trong Ban Thường vụ; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các đồng chí thành viên đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương.

Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc và tôn giáo gắn với công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho thấy: Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo và cụ thể hóa quan điểm của Đảng thành động lực phát triển, Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã lãnh đạo toàn hệ thống thực hiện nhất quán quan điểm “bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển” giữa các dân tộc. Thành tựu lớn nhất về mặt tư duy là đã khẳng định và thực hiện có hiệu quả việc coi phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là nhiệm vụ then chốt trong chiến lược phát triển đất nước. Sự chuyển dịch từ tư duy hỗ trợ nhân đạo, thụ động sang đầu tư, phát triển bền vững, tích hợp đã tạo ra luồng sinh khí mới cho vùng đồng bào DTTS.

Đồng thời, khẳng định vai trò hạt nhân trong việc hoàn thiện thể chế và hành lang pháp lý, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo sát sao công tác tham mưu, ban hành hệ thống chính sách mang tính đồng bộ và dài hạn. Bên cạnh đó, thực hiện quyết liệt, đột phá chiến lược về nguồn nhân lực và công tác cán bộ người DTTS. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS đã trở thành một trong ba đột phá chiến lược theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Củng cố hệ thống chính trị cơ sở thông qua phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và đội ngũ đảng viên. Chủ động, nhạy bén trong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và an ninh vùng biên giới.

Đối với công tác tôn giáo, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán chủ trương tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; pháp luật về tôn giáo ngày càng hoàn thiện, góp phần đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; các tổ chức tôn giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn từ những khó khăn, vướng mắc, yêu cầu thực tế, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới. Đối với công tác dân tộc, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản trị từ “hỗ trợ một chiều” sang “đầu tư phát triển bền vững”, tối ưu hóa cơ chế điều phối trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chủ động ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống và khoảng cách số.

Vì vậy, nhiệm vụ công tác dân tộc giai đoạn tới là: Tiếp tục nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế và tư duy quản trị công tác dân tộc; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng vùng DTTS và miền núi; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và trẻ hóa đội ngũ đảng viên tại bản làng; thực hiện đột phá trong công tác cán bộ và phát triển nguồn nhân lực DTTS; tăng cường quản lý nhà nước gắn với chuyển đổi số và bảo đảm an ninh biên giới.

Đối với công tác tôn giáo, tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với việc tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ là người có tôn giáo; phát huy nguồn lực tôn giáo cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát và các thành viên dự họp thuộc Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã chia sẻ tình hình thực tiễn, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về dân tộc và tôn giáo gắn với công tác xây dựng Đảng.

Tại buổi làm việc, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, với góc độ quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, thì nhiệm vụ tham mưu những cơ chế, chính sách phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng tôn giáo là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời công tác xây dựng Đảng cũng được xem là then chốt.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Sau Đại hội XIV của Đảng, nhiều chủ trương, chính sách về vấn đề dân tộc, tôn giáo có sự thay đổi. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có những chỉ đạo định hướng nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp cận quan điểm, định hướng việc quản lý, phát triển đảng viên người DTTS và người có uy tín; góp phần bổ sung quan điểm mới, giải quyết những vấn đề thực tiễn, phù hợp với giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cho biết: Công tác phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS và người có uy tín là vấn đề rất quan trọng.

Chia sẻ những khó khăn, rào cản đối với công tác phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS và người có uy tín, từ điều kiện địa lý, tập tục, đến những khó khăn về kinh tế, sinh kế và tiếp cận với dịch vụ cơ bản còn hạn chế, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho rằng cần có những quy định, cơ chế chính sách đặc thù, tuy nhiên cần phải đảm bảo chất lượng đội ngũ đảng viên, đảm bảo an ninh chính trị.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho rằng, công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ rất quan trọng, trong đó cần phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong trong công tác phát triển Đảng. Tập trung hoàn thiện, tạo điều kiện về các thủ tục hành chính. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đồng bào DTTS.