Chưa năm nào rạp Việt dịp Tết lại sôi động như năm nay khi có tới 4 phim cùng công chiếu vào ngày mùng 1 Tết (tức ngày 7/2). Đó là Báu vật trời cho, Mùi phở, Thỏ ơi và Nhà ba tôi một phòng.

Nhà báo Nick M. nhận định với VietNamNet: "Mùa phim Tết năm nay tôi tin chắc sẽ kiến tạo những case study mới cho điện ảnh Việt Nam. Năm nay là mùa phim Tết khó lường nhất".

Nói như vậy để thấy cuộc chiến doanh thu và phòng vé năm nay sẽ cực kỳ căng thẳng. Cuộc chạy đua giữa các phim đã bắt đầu từ nhiều tháng trước với chiến lược truyền thông bài bản, từ showcase đến ra mắt phim.

Trấn Thành và Trường Giang đối đầu nhau dịp Tết này.

Nổi bật nhất trong số các phim Tết năm nay vẫn là Thỏ ơi! của Trấn Thành - nhân vật gây bão rạp chiếu suốt 3 mùa Tết vừa qua với hàng loạt kỷ lục doanh thu từ Nhà bà Nữ, Mai đến Bộ tứ báo thủ.

Ngay ngày mở bán vé đầu tiên, Thỏ ơi! đã giành vị trí Top 1 Trending movie trailers on Youtube tại Việt Nam. Sáng 12/2, Trấn Thành thông báo trên fanpage 18 triệu người theo dõi thông tin Thỏ ơi! đã bán được 1,1 tỷ đồng tiền bán vé sớm.

Theo số liệu từ đơn vị thống kê doanh thu độc lập Box Office Vietnam thì tới 10h sáng 12/2, Thỏ ơi! thu 1,16 tỷ đồng và hiện đứng đầu doanh số đặt vé trước so với các phim đối thủ còn lại.

Doanh thu 4 phim ra rạp từ mùng 1 Tết ở thời điểm 10h ngày 12/2. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, Mùi phở của Minh Beta - bộ phim Tết ra mắt đầu tiên - dù nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng hiện đang đứng thứ 2 về doanh số vé đặt trước với 533 triệu đồng. Nhà ba tôi một phòng - bộ phim điện ảnh đầu tiên do Trường Giang đóng chính kiêm đạo diễn chỉ đạt 516 triệu đồng. Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn với sự góp mặt của bộ đôi Tuấn Trần và Phương Anh Đào từ phim Mai đang xếp cuối với 121 triệu đồng.

Hôm nay, cả Thỏ ơi! và Nhà ba tôi một phòng sẽ chính thức ra mắt truyền thông tại TP.HCM, đánh dấu cuộc chiến phòng vé thực sự đã bắt đầu.

Tuy nhiên, điểm hạn chế của Thỏ ơi! là phim bị dán nhãn 18+ sẽ hạn chế lượng lớn khán giả ra rạp, đặc biệt là các gia đình đi xem phim dịp Tết. Trong khi đó, 3 phim còn lại đều dán nhãn K tức là phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi. Song chắc chắn Thỏ ơi! của Trấn Thành vẫn là đối thủ đáng gờm nhất của các phim Việt chọn ra rạp Tết này.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành liên tục quảng bá cho phim của mình và đưa ra chiêu thức riêng để hút fan tới rạp. Trong đó, anh giới thiệu bộ quà tặng Thỏ ơi kết hợp với bao lì xì và 1 bộ post card hình các nhân vật trong phim dành cho những khán giả may mắn khi đặt vé. Đây có thể nói là chiến lược thông minh của Trấn Thành để PR cho phim.

Trailer phim "Thỏ ơi!":