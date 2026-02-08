Diễn viên Tuấn Trần chống nạng đến sự kiện

Ê-kíp tổ chức buổi ra mắt phim Báu vật trời cho tại TPHCM. Sự kiện có mặt đạo diễn Lê Thanh Sơn và dàn diễn viên gồm: Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát, Khương Lê...

Khoảnh khắc ê-kíp xuất hiện sau buổi công chiếu phim cho giới truyền thông, diễn viên Tuấn Trần gây chú ý khi chống nạng đi từng bước xuống sân khấu một cách khó nhọc.

Do tình trạng sức khỏe không đảm bảo cho việc đứng lâu, anh xin phép ngồi xe lăn để giao lưu với giới truyền thông.

Chia sẻ với phóng viên VietNamnet, diễn viên Tuấn Trần bị tai nạn trong quá trình ghi hình phim mới dẫn đến chấn thương nghiêm trọng ở chân.

Cụ thể, anh bị đứt dây chằng và rách 2 miếng sụn chêm ở khớp gối, phải làm phẫu thuật. Hiện tại, dù tình trạng chân tạm ổn, anh vẫn cần dùng nạng hoặc xe lăn để đi lại ít nhất đến giữa tháng 3 tới.

Tuấn Trần xin phép ngồi chia sẻ vì không thể đứng lâu

Tại sự kiện, diễn viên Tuấn Trần và Phương Anh Đào mong bộ phim mang lại tiếng cười cũng như cảm xúc nhẹ nhàng, dễ chịu cho khán giả dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Diễn viên Võ Tấn Phát hài lòng với vai diễn khá thú vị và mới mẻ trong sự nghiệp. Anh nói vui khá tự tin nhan sắc trước dàn mỹ nam trong phim như Tuấn Trần, Hưng Nguyễn, Khương Lê...

Diễn viên Thư Đan xin lỗi về phần phát biểu không suôn sẻ vì quá hồi hộp. Trong khi đó, Khuyến Dương tin mình có thể hóa thân trọn vẹn thành nhân vật thay vì "TikToker Chị Phiến" chuyên chọc cười người dùng mạng.

Dàn diễn viên phim "Báu vật trời cho".

Phim Báu vật trời cho xoay quanh chuyện đời Ngọc (Phương Anh Đào). Do sai lầm trong quá khứ, Ngọc bị bạn trai cũ (Khương Lê) bám riết, gây áp lực.

Vì gã này, cô đắc tội với đại ca (Quách Ngọc Ngoan) của một tổ chức tín dụng đen. Quá sợ hãi, Ngọc đưa con trai là bé Tô (bé Mì Gói) đến trốn tại một ngôi làng chài ven biển.

Tại đây, lần đầu cô gặp Hồng (Tuấn Trần) - cha sinh học của Tô. Oái oăm thay, anh này đã có bạn gái và không nhận con.

Phim dự kiến ra rạp vào ngày 17/2 nhằm mùng 1 Tết Nguyên đán.