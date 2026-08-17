Nếu thông tin này chính xác, thời lượng pin của iPhone hay Galaxy có thể trở nên lép vế hoàn toàn trước những smartphone Trung Quốc sử dụng công nghệ pin silicon-carbon.

Honor liên tục thiết lập các kỷ lục về pin smartphone. Ảnh: Honor

Thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Honor đang phát triển một smartphone được trang bị viên pin có dung lượng lên tới 12.000 mAh. Đây là con số cao gấp đôi, thậm chí hơn, so với dung lượng pin phổ biến trên nhiều mẫu flagship hiện nay.

Bước tiến đáng chú ý trong cuộc đua dung lượng pin

Theo nguồn tin từ tài khoản Digital Chat Station trên Weibo, Honor đã bắt đầu quá trình sản xuất thử một loại pin mới. Viên pin này được cho là có dung lượng định mức 11.790 mAh, trong khi dung lượng tiêu chuẩn có thể đạt 12.000 mAh.

Hiện chưa rõ mẫu smartphone nào của Honor sẽ được trang bị viên pin khổng lồ này. Tuy nhiên, một số manh mối xuất hiện trong phần bình luận dưới bài đăng gốc trên Weibo đang hướng sự chú ý tới dòng Honor Win thế hệ tiếp theo.

Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, đây sẽ là một bước tiến đáng chú ý trong cuộc đua dung lượng pin, đặc biệt khi Honor đang ngày càng đẩy mạnh công nghệ pin silicon-carbon.

Bên cạnh dòng flagship Honor Magic 9 sắp ra mắt, Honor được cho là còn chuẩn bị một dòng sản phẩm mới mang tên Honor Win 2. Đây được xem là ứng viên sáng giá nhất để sử dụng viên pin dung lượng 12.000 mAh.

Honor thường khá thận trọng với dòng Magic. Các mẫu flagship của hãng chú trọng nhiều hơn tới thiết kế mỏng, trọng lượng và tính thẩm mỹ, thay vì nhồi một viên pin quá lớn vào thân máy. Vì vậy, khả năng dòng Magic 9 được trang bị pin 12.000 mAh không được đánh giá cao.

Trong khi đó, dòng Win lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Nếu Honor tiếp tục duy trì chiến lược này, Honor Win Turbo 2 có thể là một trong những mẫu điện thoại đầu tiên sở hữu viên pin 12.000 mAh.

Thế hệ trước đã cho thấy Honor không ngại theo đuổi dung lượng pin cực lớn. Cả Honor Win và Honor Win Turbo đều được ra mắt tại Trung Quốc với pin 10.000 mAh. Trước đó, cũng từng xuất hiện thông tin cho rằng Honor muốn nâng dung lượng lên tới 14.000 mAh trên các thế hệ tiếp theo, dù chưa có bằng chứng chắc chắn về kế hoạch này.

Honor đang dẫn đầu cuộc đua pin dung lượng lớn

Nếu viên pin 12.000 mAh thực sự được đưa vào Honor Win 2, mẫu máy này sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Honor trong cuộc đua dung lượng pin.

Honor đang dẫn trước các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực pin silicon-carbon. Ảnh: Honor

Hiện tại, một trong những smartphone có dung lượng pin lớn nhất trên thị trường là Honor X80 Pro Max, với viên pin 11.000 mAh. Đây không phải một mẫu flagship cao cấp mà thuộc phân khúc tầm trung, với cấu hình tương đối khiêm tốn nếu không tính đến dung lượng pin đặc biệt lớn.

Tuy nhiên, một vấn đề đáng tiếc là Honor Win 2 nhiều khả năng sẽ chỉ được bán tại Trung Quốc trong thời gian đầu. Điều đó đồng nghĩa người dùng ở các thị trường khác có thể phải tiếp tục chờ đợi nếu muốn trải nghiệm smartphone có pin 12.000 mAh.

Dù vậy, xu hướng này cho thấy cuộc đua smartphone đang dần chuyển sang một hướng mới. Thay vì chỉ tập trung vào chip xử lý mạnh hơn, camera nhiều tính năng hơn hay màn hình sáng hơn, các nhà sản xuất Trung Quốc đang tìm cách giải quyết một trong những vấn đề gây khó chịu nhất với người dùng: thời lượng pin.

Smartphone pin 12.000 mAh có thực sự cần thiết?

Câu trả lời có thể là có. Trong nhiều năm, Apple và Samsung vẫn duy trì dung lượng pin tương đối khiêm tốn trên smartphone cao cấp, một phần do phải cân bằng giữa thời lượng sử dụng, độ mỏng, trọng lượng và thiết kế tổng thể. Trong khi đó, công nghệ pin silicon-carbon đang mở ra một hướng đi khác.

Honor hiện được xem là một trong những hãng đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ này. Silicon-carbon cho phép các nhà sản xuất tăng mật độ năng lượng mà không nhất thiết phải làm thân máy dày lên tương ứng. Đây chính là yếu tố giúp smartphone có thể sở hữu viên pin 10.000-12.000 mAh mà vẫn giữ được kích thước tương đối thực dụng.

Với viên pin 12.000 mAh, một smartphone hoàn toàn có khả năng đạt thời lượng sử dụng lên tới khoảng 3 ngày cho mỗi lần sạc, ngay cả khi phần mềm chưa được tối ưu hoàn hảo. Khi đó, thói quen sạc điện thoại hàng ngày có thể thay đổi đáng kể.

Thay vì phải cắm sạc mỗi tối, người dùng có thể chỉ cần sạc điện thoại khoảng hai lần mỗi tuần. Đây mới chính là lợi ích lớn nhất của cuộc đua dung lượng pin.

Apple và Samsung đang đứng trước áp lực mới

Sự xuất hiện của những smartphone pin 10.000-12.000 mAh cũng đặt Apple và Samsung trước một bài toán khó. Hai hãng vẫn có lợi thế lớn về hệ sinh thái, chip xử lý, camera, phần mềm và thương hiệu, nhưng cuộc cạnh tranh về thời lượng pin đang ngày càng trở nên gay gắt.

Trong khi các hãng Trung Quốc tích cực khai thác pin silicon-carbon, Samsung vẫn đang chuẩn bị một hướng đi khác là pin thể rắn. Những sản phẩm đầu tiên sử dụng công nghệ này được kỳ vọng xuất hiện vào nửa cuối năm 2027, trước tiên trên các thiết bị đeo như Galaxy Ring và Galaxy Watch.

Điều đó cho thấy cuộc chiến về pin smartphone vẫn còn ở giai đoạn đầu. Nếu Honor thực sự đưa pin 12.000 mAh lên dòng Win 2, đây có thể chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc đua mới, nơi dung lượng pin và thời gian sử dụng trở thành những yếu tố quan trọng không kém camera hay hiệu năng.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)