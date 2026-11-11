Các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ảrập thốg nhất (UAE) sau 4,5 giờ làm việc, bao gồm một quãng nghỉ khoảng 40 phút.

Đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine. Ảnh: Telegram

Theo hãng tin TASS, cuộc đàm phán 3 bên sẽ tiếp tục vào lúc 11h giờ địa phương ngày 11/11. Hiện, các quan chức Nga, Ukraine và Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận gì về ngày đàm phán đầu tiên này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, thành viên phái đoàn của Moscow cho biết còn quá sớm để đánh giá kết quả các cuộc đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi.

Moscow cho hay các cuộc đàm phán 3 bên tập trung vào việc xây dựng một hệ thống an ninh lục địa mới cho giai đoạn hậu xung đột. Các bên tham gia sẽ chú trọng phát triển những cơ chế nhằm ngăn chặn các mối đe dọa và củng cố sự ổn định trong khu vực.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết đang tìm kiếm một giải pháp chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có mặt tại Abu Dhabi, nhưng mô tả các cuộc thảo luận trong ngày đầu tiên là “mang tính xây dựng và khá thực chất”. Ông chia sẻ trên mạng xã hội: "Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về nội dung các bảo đảm an ninh cho Ukraine cũng như nền tảng để triển khai các bảo đảm đó trong dài hạn".

Vòng đàm phán 3 bên mới, diễn ra trong hai ngày 10 - 11/11 đánh dấu lần đầu tiên Nga và Ukraine nối lại thương thuyết với sự trung gian của Mỹ sau 9 tháng gián đoạn.