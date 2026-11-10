Jared Kushner, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, cho biết Mỹ dự định thảo luận về các thỏa thuận an ninh mới cho châu Âu trong khuôn khổ đàm phán hòa bình 3 bên với Nga và Ukraine tại Abu Dhabi vào tuần này.

Theo đài RT, ông Kushner, con rể của Tổng thống Trump, sẽ cùng một đặc phái viên khác của Mỹ là Steve Witkoff tới Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) để làm trung gian cho các cuộc đàm phán diễn ra trong hai ngày 10 - 11/11. Đây là các cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên kể từ tháng Hai.

Các đặc phái viên Jared Kushner (trái) và Steve Witkoff dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán 3 bên với Nga và Ukraine ở Abu Dhabi, UAE. Ảnh: Anadolu

“Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán, nhằm mang lại hòa bình lâu dài và tạo điều kiện cho một Ukraine có chủ quyền, an toàn và thịnh vượng trong một môi trường an ninh châu Âu ổn định hơn”, ông Kushner viết trên mạng xã hội X hôm 9/11.

Đặc phái viên Mỹ tiết lộ Washington đang tập trung vào 4 vấn đề chính gồm chấm dứt xung đột, cung cấp “các bảo đảm an ninh hậu xung đột đáng tin cậy”, xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế cho Ukraine và giải quyết các mối quan ngại về nhân đạo. Ông Kushner cho biết thêm rằng Washington cũng đang tìm cách cải thiện các thỏa thuận an ninh hiện có tại châu Âu, đồng thời “xác định những điểm mà các cơ chế hiện tại còn thiếu sót”.

Ông Kushner bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại này sẽ mở đường cho khả năng “tương tác trực tiếp giữa Nga và các đối tác châu Âu của Mỹ về những thỏa thuận an ninh rộng lớn hơn có ảnh hưởng đến họ.”

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hoan nghênh quyết định của các nhà đàm phán Mỹ trong việc ưu tiên vấn đề an ninh tập thể. Moscow đã nhiều lần kêu gọi một thỏa thuận hòa bình toàn diện với Ukraine, trong đó bao gồm các bảo đảm an ninh cho cả hai quốc gia.

Ông Lavrov cho hay phái đoàn Nga tại Abu Dhabi sẽ bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov, người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí và các cuộc thương lượng liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Theo Kirill Budanov, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, các bên đàm phán sẽ “dành sự quan tâm đáng kể đến khía cạnh nhân đạo”, bao gồm các nỗ lực đẩy nhanh quá trình trao đổi tù nhân.

Trong những tuần gần đây, các đối tác châu Âu của Ukraine đã nỗ lực tìm cách gây ảnh hưởng đến các cuộc hòa đàm do Mỹ làm trung gian. Các lãnh đạo của Phần Lan và Na Uy đã đi ngược lại chính sách duy trì liên lạc ở mức tối thiểu với Moscow của châu Âu khi có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tháng trước, làm dấy lên cuộc tranh luận về vai trò của châu Âu trong các cuộc thương lượng này.

Một số ý kiến ​​đặt câu hỏi về sự cần thiết của các cuộc đàm phán, trong đó quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tuyên bố EU muốn “thấy một dấu hiệu thiện chí từ phía Nga” trước tiên.

Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Ukraine, cho biết phái đoàn của Kiev sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ tại Abu Dhabi với đại diện từ Anh, Pháp, Đức, Italia, EU và NATO. “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo châu Âu trở thành một phần của tiến trình ngoại giao”, ông Umerov viết trên nền tảng X.