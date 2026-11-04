Điện Kremlin cho biết Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia các cuộc đàm phán 3 bên sắp tới về xung đột ở Ukraine.

Vòng thương lượng tiếp theo giữa các phái đoàn của Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ ​​diễn ra tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) trong hai ngày 10 - 11/11.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 4/11 nói với các phóng viên rằng ông Medinsky vẫn là “trưởng đoàn đàm phán của Nga trong tiến trình này”. Theo ông Peskov, phái đoàn Nga sẽ bao gồm đại diện từ nhiều cơ quan khác nhau, trong đó có Bộ Ngoại giao. Ông Peskov cho biết thêm thành phần cụ thể của phái đoàn vẫn đang chờ Tổng thống Putin quyết định.

Ông Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống Putin và cũng là trưởng đoàn đàm phán 3 bên của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, ông Medinsky là một nhà đàm phán kỳ cựu, từng dẫn đầu các phái đoàn của Moscow qua nhiều vòng thương lượng, từ giai đoạn đầu tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022 cho đến các giai đoạn trong tiến trình hòa bình do Mỹ làm trung gian, được Tổng thống Donald Trump khởi xướng sau khi ông trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025.

Ông Medinsky cũng là người đóng vai trò chủ chốt trong việc đạt được thỏa thuận Istanbul năm 2022, một thỏa thuận mà theo Moscow “có thể chấm dứt xung đột nếu Kiev không rút khỏi bàn đàm phán theo gợi ý của Thủ tướng Anh khi đó Boris Johnson”.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, các phái đoàn Nga trước đây từng có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin, Đô đốc Igor Kostyukov - lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Nga cùng đặc phái viên của Tổng thống Putin là Kirill Dmitriev, người hiện đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga.

Đô đốc Kostyukov từng dẫn đầu phái đoàn Nga trong 2 vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi vào đầu năm 2026, khi các cuộc thảo luận tập trung vào vấn đề hậu cần quân sự và trao đổi tù binh.

Phía Nga công bố các thông tin trên sau khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff chia sẻ chi tiết về vòng đàm phán hòa bình mới. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 3/11, ông Witkoff tuyên bố cuộc đối thoại cấp chuyên gia 3 bên sẽ tập trung vào “các thỏa thuận an ninh thời hậu chiến, giảm leo thang xung đột, các nỗ lực nhân đạo và những bước tiếp theo hướng tới hòa bình”.

Hãng tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump là sẽ cùng với ông Witkoff dẫn đầu phái đoàn của Washington.

Trước đó trong năm nay, Nga và Ukraine đã tiến hành một số vòng đàm phán tại UAE và Thụy Sĩ với sự trung gian của Mỹ. Tuy nhiên, tiến trình này đã bị gián đoạn vì chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, bắt đầu từ cuối tháng 2. Đến tháng 9, Washington đã khởi động lại các nỗ lực ngoại giao, bắt đầu bằng các cuộc gặp riêng biệt với phía Moscow và Kiev.

Theo đặc phái viên Mỹ Witkoff, trong tuần này, các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp gỡ đại diện từ Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu thời hậu xung đột cũng như các cơ hội kinh tế phục vụ công cuộc tái thiết.

Trong những tháng gần đây, các quốc gia châu Âu ủng hộ Kiev ngày càng yêu cầu được góp mặt tại bàn đàm phán. Moscow đã bác bỏ khả năng cho những nước này tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán 3 bên sắp tới, với lý do họ đã đánh mất uy tín của bên trung gian vì không thực hiện đúng các thỏa thuận hòa bình trước đó, bao gồm cả các thỏa thuận Minsk.