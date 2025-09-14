Ngày 14/9, buổi giao lưu và ra mắt hai tập thơ Vệt thiều quang của nhà thơ Lê Thuận Nghĩa và Vân không của nhà thơ Ngô Thanh Vân với chủ đề Dòng chảy tâm ngôn của cha và con diễn ra tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Nhà thơ Lê Thuận Nghĩa là bố nuôi của nhà thơ Ngô Thanh Vân.

Các tác giả tại buổi giao lưu.

Vệt thiều quang gồm 66 bài được viết với cảm hứng để ngôn từ tuôn chảy tự nhiên như dòng khí, hơi thở. Trong đó, tính nhạc nổi bật, lúc trầm bổng như khúc tụng ca, khi lặng lẽ như nốt lặng giàu sức gợi. 66 bài thơ hợp thành như một bản trường ca chắt lọc, đưa người đọc vào hành trình vừa luyện tâm vừa chiêm nghiệm cuộc sống.

Vân không cũng gồm 66 bài, gợi nhiều xúc cảm qua những tác phẩm như Thinh không nhẹ bẫng vầng mây, Những đóa hoa tỏa rạng, Lời của phố, Gió gửi đến em không, Cúc mi…

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Ngô Thanh Vân cho biết: "Buổi giới thiệu này mang ý nghĩa đặc biệt: tập thơ đầu tiên của ba và tập thứ 9 của tôi được ra mắt cùng nhau, nhiều điểm gắn kết. Bài mở đầu tập thơ của ba là Vệt thiều quang, cũng chính là bài kết thúc trong tập thơ của tôi. Bài thơ cuối cùng trong tập của ba - Đêm ngân hồ nằm nghe sóng hát là viết tặng tôi. Hai bìa sách cha con cùng vẽ, chọn gam màu tương đồng, ba gọi là 'màu lòng mẹ', chứa đựng tình cảm cha mẹ dành cho con".

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhận định: "Lê Thuận Nghĩa và Ngô Thanh Vân cùng hiện diện trong không gian thơ ca nhưng đi hai con đường khác nhau. Nếu Lê Thuận Nghĩa từng trải qua bão tố, chắt chiu câu thơ từ biến cố và suy ngẫm thì Ngô Thanh Vân mở ra bầu trời trẻ trung, tự do, vô tận. Hai thế hệ, hai tiếng nói nhưng đều viết về đời sống con người bằng ngôn ngữ thi ca. Mỗi lần đọc lại, độc giả lại tìm thấy những khám phá mới mẻ".

Tác giả Lê Thuận Nghĩa sinh năm 1959 tại Quảng Bình, hiện sống và làm việc tại Hamburg (Đức). Nhà thơ Ngô Thanh Vân sinh năm 1981, sống tại Pleiku, Gia Lai, đã sớm khẳng định tên tuổi với nhiều giải thưởng văn chương, trong đó có giải Tác giả trẻ của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (2009). Chị cũng là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số và Hội Văn học nghệ thuật Gia Lai. Đến nay, Ngô Thanh Vân đã xuất bản 9 ấn phẩm, gồm 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn và 2 tập tản văn. Dù có giai đoạn tạm lùi để làm công tác quản lý, chị vẫn giữ mối gắn bó bền chặt với văn chương.