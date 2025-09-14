Ban tổ chức dự án Cổ Nguyệt Đường vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Review sách trực tuyến Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025, đồng thời diễn ra tọa đàm với chủ đề Hành trình văn hóa đọc Việt.

Cuộc thi Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025 gồm 2 vòng: Vòng 1 - Review sách tự do, thí sinh được lựa chọn tác phẩm tâm đắc để viết cảm nhận; Vòng 2 - Review tác phẩm Hồ Xuân Hương và tôi của tác giả Đông Di, đồng thời đưa ra ý tưởng phát triển văn hóa đọc và đề xuất hoạt động cho dự án Cổ Nguyệt Đường.

Diễn ra từ ngày 13/7 đến 13/9/2025, cuộc thi nhận hàng trăm bài dự thi từ khắp cả nước và BTC lựa chọn 30 thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo.

Ban tổ chức đã công bố 12 tác giả có bài viết xuất sắc nhất, trong đó gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Đồng thời, 3 cá nhân có nhiều lượt tương tác trong vòng đầu cũng được vinh danh.

Giải Nhất thuộc về thí sinh Hoàng Thị Quyên với bài viết giàu cảm xúc và chiều sâu, để lại ấn tượng đặc biệt với hội đồng giám khảo.

Hoàng Thị Quyên - sinh viên khoa Việt Nam học (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) giành giải Nhất.

Tiến sĩ ngôn ngữ học, nhà thơ Đỗ Anh Vũ - Trưởng ban giám khảo, nhận xét: "Trong bối cảnh văn hóa đọc bị lấn át bởi nhiều loại hình giải trí, Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi đề cao văn chương và khơi dậy tình yêu sách cho giới trẻ".

Bà Nguyễn Ngọc Anh - phụ trách dự án cho biết: "Từ thành công của cuộc thi, chúng tôi sẽ tổ chức thường niên để các thế hệ bạn đọc có thêm cơ hội gắn kết, trao đổi và chia sẻ tri thức, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển bền vững".

Tiến sĩ ngôn ngữ học, nhà thơ Đỗ Anh Vũ và dịch giả dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại tọa đàm.

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm Hành trình Văn hóa đọc Việt do Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ và tác giả - dịch giả Nguyễn Quốc Vương điều phối.

Các diễn giả đã chỉ ra bức tranh văn hóa đọc tại Việt Nam hiện nay: mỗi người dân trung bình chỉ đọc khoảng một cuốn sách mỗi năm, với sự chênh lệch rõ rệt giữa nhóm độc giả thường xuyên và số đông ít quan tâm đến sách.

Dịch giả Nguyễn Quốc Vương cho rằng văn hóa đọc ở Việt Nam "sáng - tối đan xen": bên cạnh những tín hiệu tích cực như Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hay các không gian đọc mới, giới trẻ vẫn bị cuốn hút mạnh bởi mạng xã hội, video ngắn, giải trí tức thời. Ông nhấn mạnh: "Đọc sách không chỉ là thú vui cá nhân mà còn là chiến lược phát triển quốc gia. Một đất nước muốn vươn xa phải có nền tảng tri thức bền vững được nuôi dưỡng qua sách vở".