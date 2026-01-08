Ngày 7/1, Bộ Y tế đã trao giải cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị yêu cầu chuyển từ tư duy khám chữa bệnh sang tư duy phòng bệnh từ sớm. Luật Phòng bệnh cũng nhấn mạnh triết lý “phòng bệnh suốt đời - phòng bệnh từ sớm - phòng bệnh từ xa”.

Điều này thể hiện hướng tiếp cận mới, lấy người dân làm trung tâm, coi dự phòng là nền tảng, y tế cơ sở là tuyến chủ lực và truyền thông sức khỏe là nhiệm vụ xuyên suốt.

Hoạt động này góp phần cụ thể hóa những chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của rèn luyện thể dục và ăn uống khoa học, khám bệnh định kỳ.

Chia sẻ tại chương trình, anh Ngô Xuân Bách (sinh năm 1990, trú tại xã Đan Phượng, Hà Nội) cho biết từng đối mặt với hàng loạt vấn đề sức khỏe như mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, huyết áp luôn ở ngưỡng nguy cơ. Trọng lượng cơ thể vượt quá 100kg khiến anh nhanh mệt, vận động khó khăn, chất lượng cuộc sống giảm sút rõ rệt. Nhận ra nếu không thay đổi, sức khỏe và tuổi thọ sẽ tiếp tục bị bào mòn, anh Bách quyết định “làm lại từ đầu”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (phải) trao giải đặc biệt cho anh Bách. Ảnh: Trần Minh.

Với anh Bách, giảm cân không đơn thuần để có ngoại hình đẹp hơn mà là lựa chọn để sống khỏe, sống thọ. Anh xây dựng cho mình kỷ luật nghiêm ngặt như tập luyện đều đặn mỗi ngày, điều chỉnh chế độ ăn theo hướng khoa học, hạn chế tinh bột xấu và thực phẩm nhiều dầu mỡ. Các món ăn đều đảm bảo đủ hàm lượng đạm, đường, chất béo.

Sự kiên trì ấy đã mang lại kết quả ấn tượng: Anh giảm 23kg, vòng eo thu gọn 21cm, thể lực cải thiện vượt bậc. Từ một người chỉ đi lại cũng thấy nặng nề, anh có thể chạy 21km liên tục và làm việc cả ngày mà không còn cảm giác mệt mỏi.

Điều đặc biệt hơn, hành trình thay đổi của anh Bách không dừng lại ở bản thân. Khi thấy con trai quyết tâm và khỏe lên từng ngày, mẹ anh cũng tham gia tập luyện và điều chỉnh lối sống. Nhờ vậy, bà giảm được 5kg, giấc ngủ cải thiện, sức khỏe tim mạch tốt hơn.

“Khi tôi thay đổi, mẹ thay đổi cùng tôi. Chúng tôi cùng tập luyện, cùng học cách ăn uống lành mạnh và động viên nhau mỗi ngày”, anh Bách chia sẻ.

Tinh thần ấy đã đưa anh Bách đến với cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” do Bộ Y tế tổ chức. Tại đây, sự bền bỉ và thay đổi toàn diện của anh đã thuyết phục ban giám khảo, giúp anh giành giải đặc biệt, trở thành minh chứng sống động cho giá trị của lối sống lành mạnh.

Anh Nguyễn Phúc Tú (22 tuổi, Hà Nội) từng chạm mốc 102kg từ khi học lớp 10. Mặc cảm về cân nặng, anh Tú đã có thời gian dài tập luyện sai cách, ăn uống thiếu khoa học. Dù có lúc giảm xuống 80kg, anh vẫn mệt mỏi, uể oải kèm các vấn đề hô hấp do môi trường làm gốm nhiều bụi.

Khi thay đổi phương pháp, kiên trì tập luyện bài bản và ăn uống hợp lý, anh không chỉ giảm hơn 22kg mà còn “lột xác” về tư duy: Từ ép buộc, ngược đãi cơ thể sang lắng nghe và nuôi dưỡng sức khỏe từ bên trong. Nguồn năng lượng tích cực ấy giúp Tú lan tỏa lối sống khỏe mạnh tới gia đình, bạn bè.

Một gương mặt trẻ khác tại cuộc thi là Võ Phan Châu Anh (19 tuổi, trú tại phường Kim Long, TP Huế), một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Ngay từ khi còn là sinh viên, Châu Anh đã xây dựng lối sống khoa học, ăn uống điều độ, vận động hợp lý. Nhờ sự kiên trì, em tăng 8kg theo hướng tăng cơ - giảm mỡ, vòng eo giảm từ 70cm xuống 64cm, làn da khỏe mạnh hơn. Quan trọng hơn, Châu Anh gửi đi thông điệp tích cực về chăm sóc sức khỏe cần bắt đầu từ sớm, không đợi đến khi cơ thể “lên tiếng”.

