Nhiều người luôn than phiền rằng công việc bận rộn, không có thời gian tập thể dục. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, không phải lúc nào vận động cũng cần nhiều thời gian hay phức tạp.

Theo China Times, bác sĩ khoa cấp cứu Lâm Tư Vũ (Trung Quốc) cho biết, các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng nhón mũi chân không chỉ giúp rèn luyện cơ bắp chân mà còn tác động tích cực đến xương, đường huyết và não bộ. Đặc biệt, động tác này có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi, dù đang đứng hay đang ngồi.

Nhón chân là động tác thể dụng dễ thực hiện mọi nơi mọi lúc. Ảnh: Shutterstock

Vì sao nhón mũi chân lại tốt cho sức khỏe?

Theo bác sĩ Lâm, khi nhón mũi chân, cơ bắp chân được kích hoạt, đồng thời xương chịu lực nhẹ nhàng. Quá trình này kích thích xương tiết ra một loại hormone quan trọng gọi là osteocalcin có vai trò quan trọng trong việc:

- Phòng ngừa loãng xương, nhất là ở người trung niên và cao tuổi

- Ổn định đường huyết, hỗ trợ chuyển hóa glucose trong cơ thể

- Tăng cường trí nhớ và chức năng não bộ, giúp đầu óc minh mẫn hơn.

Chính vì vậy, nhón mũi chân không chỉ là bài tập cho chân, mà còn mang lại lợi ích toàn thân. Bác sĩ khuyến nghị mỗi người nên thực hiện ít nhất 60 lần mỗi ngày.

Cách nhón mũi chân đúng và an toàn

Để đạt hiệu quả tốt và tránh chấn thương, bác sĩ Lâm hướng dẫn cách thực hiện nhón chân như sau:

Bước 1: Đứng thẳng, mặt hướng về phía tường hoặc một chiếc ghế có tựa lưng. Hai tay đưa thẳng ra phía trước, chống nhẹ vào tường hoặc tựa ghế để giữ thăng bằng.

Bước 2: Từ từ nhón mũi chân lên cao, giữ trong khoảng 3 giây. Lúc này, bạn sẽ cảm nhận rõ bắp chân căng lên.

Bước 3: Chậm rãi hạ gót chân xuống. Lặp lại động tác này nhiều lần, tổng cộng ít nhất 60 lần mỗi ngày.

Động tác tuy đơn giản nhưng nếu làm đều đặn, không chỉ giúp cơ bắp chân khỏe hơn mà còn hỗ trợ xương chắc khỏe, giảm nguy cơ loãng xương theo tuổi tác.

Ngồi lâu cũng có thể nhón mũi chân

Không chỉ khi đứng, ngay cả lúc ngồi làm việc lâu, bạn vẫn có thể tận dụng động tác này để chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ y học gia đình Lý Tư Hiền cho biết, khi ngồi, chỉ cần hai gót chân liên tục thực hiện động tác “nhấc lên - hạ xuống”, cũng mang lại hiệu quả đáng kể.

Theo ông, động tác này giúp kích hoạt nhóm cơ quan trọng ở bắp chân, có khả năng chuyển hóa oxy rất tốt. Khi cơ này hoạt động liên tục sẽ giúp tiêu hao glucose và mỡ trong máu, từ đó hỗ trợ ổn định đường huyết. Ưu điểm lớn là người tập không cần tốn nhiều sức, cũng không đổ mồ hôi, rất phù hợp với dân văn phòng hoặc người lớn tuổi.