Chiều ngày 28/5, cùng với việc vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê 2026 cho 123 nền tảng, dịch vụ, giải pháp số tiêu biểu, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam - VINASA cũng công bố “Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026”.

Sao Khuê 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi lần đầu tiên được tái thiết kế theo mô hình “Sao Khuê thế hệ mới”, không chỉ là hoạt động vinh danh mà còn là hệ thống đánh giá, xác thực và định vị năng lực công nghệ số của các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, trong 123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc nhận giải thưởng Sao Khuê 2026, nổi bật hơn cả là 42 giải pháp “Kinh tế số & Giao dịch số”; 25 giải pháp “Quản trị số” cùng 18 giải pháp “Công nghệ đột phá”.

Cụ thể, 42 giải pháp thuộc nhóm “Kinh tế số & Giao dịch số” và 25 giải pháp “Quản trị số” phản ánh xu hướng tăng tốc chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thanh toán và thương mại số. Trong khi đó, nhóm “Công nghệ đột phá” ghi nhận sự nổi bật của các giải pháp trí tuệ nhân tạo - AI khi phần lớn đề cử tập trung vào lĩnh vực AI và tự động hóa thông minh.

Đặc biệt, năm nay, hạng mục “Top 10 Sao Khuê 2026” ghi nhận sự hiện diện cân bằng giữa các tập đoàn công nghệ lớn – làm chủ hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số, cùng các doanh nghiệp tiên phong trong những thị trường ngách như AI, FinTech, GovTech, bảo mật và tự động hóa.

Những giải pháp được vinh danh “Top 10 Sao Khuê” năm nay cho thấy doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển mới, từ cung cấp phần mềm đơn lẻ sang kiến tạo hạ tầng vận hành số cho nền kinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên nhiều sản phẩm công nghệ Việt đạt đồng thời 3 yếu tố: Quy mô lớn, dữ liệu lớn và vận hành thời gian thực.

Theo Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT Nguyễn Khắc Lịch, lợi thế cạnh tranh trong tương lai sẽ không còn chỉ là quy mô vốn hay lao động giá rẻ, mà là dữ liệu, năng lực tính toán, khả năng làm chủ AI, là tốc độ đổi mới sáng tạo, là năng lực tạo ra sản phẩm số có trí tuệ.

Đại diện Bộ KH&CN, Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT Nguyễn Khắc Lịch cho biết, một xu hướng lớn được thể hiện rõ qua các sản phẩm được vinh danh tại Sao Khuê năm nay là AI đang trở thành công nghệ xuyên suốt của mọi lĩnh vực. Trong tương lai gần, hầu như mọi sản phẩm số đều sẽ tích hợp AI, mọi doanh nghiệp đều sẽ trở thành doanh nghiệp AI, mọi ngành đều sẽ phải chuyển đổi bằng AI.

“Vì vậy, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cần đi nhanh hơn, sâu hơn và lớn hơn. Nhanh hơn trong ứng dụng AI. Sâu hơn trong làm chủ công nghệ lõi, và lớn hơn trong khát vọng phát triển toàn cầu. Chúng ta không thể chỉ dừng ở việc ứng dụng AI, chúng ta phải làm chủ AI”, ông Nguyễn Khắc Lịch nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố “Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026”.

Đáng chú ý, điểm khác biệt lớn so với 22 mùa giải trước là Sao Khuê 2026 không chỉ là một giải thưởng vinh danh, mà đã trở thành nền tảng đánh giá, xác thực và kết nối hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam. Cụ thể, 140 giải pháp đã được Hội đồng đánh giá, xác thực và đưa lên 28 bản đồ thành phần của “Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026”.

Như vậy, các doanh nghiệp đã có thể tự định vị giải pháp, được chuyên gia thẩm định và xác thực, đồng thời được ghi danh trên “Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026”. Hệ thống này giúp doanh nghiệp gia tăng uy tín thương hiệu, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, mở rộng kết nối đầu tư và thúc đẩy cơ hội hợp tác trong nước cũng như quốc tế.

Với cơ quan quản lý, “Bản đồ giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026” là công cụ tham chiếu quan trọng phục vụ hoạch định chính sách và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Còn với tổ chức và người sử dụng, đây là nguồn dữ liệu minh bạch giúp lựa chọn các giải pháp công nghệ uy tín, phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Tại sự kiện, VINASA đã kêu gọi cộng đồng công nghệ trích lập lợi nhuận từ phần ngọn thương mại để đổ bộ nguồn lực vào R&D, mở lối vào 4 không gian phát triển mới gồm: AI chuyên ngành; kinh tế tầm thấp: robotics và tự động hóa DeepTech công nghiệp; công nghiệp lượng tử.