Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam – VINASA vừa phát động giải thưởng Sao Khuê 2026, ghi dấu bước chuyển đổi về phương thức đánh giá và vinh danh các sản phẩm, giải pháp công nghệ số Việt Nam.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VINASA Nguyễn Thị Thu Giang chia sẻ tại họp báo ngày 20/1.

Chia sẻ tại họp báo giới thiệu Sao Khuê 2026 diễn ra chiều ngày 20/1 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VINASA Nguyễn Thị Thu Giang cho biết, đồng hành cùng sự phát triển, vươn mình của đất nước và ngành, VINASA đã định hướng trở thành trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo của lĩnh vực phần mềm, dịch vụ CNTT và giải thưởng Sao Khuê cũng như các hoạt động khác của Hiệp hội trong giai đoạn mới đều được đổi mới, cải tiến.

“Sao Khuê 2026 được thiết kế lại theo hướng Sao Khuê thế hệ mới, với trọng tâm là đổi mới phương pháp luận, cách thức đánh giá và cách thể hiện kết quả”, bà Nguyễn Thị Thu Giang nhấn mạnh.

Cùng với việc áp dụng phương pháp luận đánh giá mới dựa trên 3 trục gồm miền ứng dụng, mức độ trưởng thành công nghệ và giá trị thực tiễn, Sao Khuê 2026 được tổ chức lại toàn bộ hệ thống lĩnh vực và hạng mục xét trao giải.

Cụ thể, thay vì phân nhóm chủ yếu theo lĩnh vực ứng dụng rộng như trước, các sản phẩm, giải pháp tham dự Sao Khuê 2026 được sắp xếp theo 8 nhóm lĩnh vực lớn và 32 nhóm chuyên sâu, bao phủ đầy đủ chuỗi giá trị của ngành công nghệ số, từ hạ tầng, nền tảng, công nghệ lõi đến các giải pháp ứng dụng theo ngành.

Cách phân loại mới cho phép mỗi sản phẩm được đánh giá trong đúng không gian công nghệ của mình, phản ánh chính xác mức độ chuyên môn hóa và vai trò dẫn dắt trong từng lĩnh vực.

Cách tổ chức mới không chỉ tạo sự công bằng cho doanh nghiệp tham gia, đặc biệt là các doanh nghiệp SMEs và startup có sản phẩm chuyên sâu, mà còn giúp thị trường nhìn rõ cấu trúc và trọng tâm phát triển của ngành CNTT Việt Nam, thay vì chỉ thấy danh sách các sản phẩm đơn lẻ.

Các sản phẩm, giải pháp tham dự Sao Khuê 2026 được sắp xếp theo 8 nhóm lĩnh vực lớn và 32 nhóm chuyên sâu.

Một điểm mới nữa của Sao Khuê 2026 là việc đổi mới cách thức và tiêu chí chấm điểm, chuyển từ đánh giá theo danh sách tiêu chí tĩnh sang mô hình đánh giá gắn với mức độ trưởng thành của sản phẩm.

Theo đó, các sản phẩm, giải pháp không chỉ được xem xét về ý tưởng hay tính năng, mà được đánh giá toàn diện trên các khía cạnh như năng lực công nghệ, khả năng vận hành, mức độ hoàn thiện, khả năng mở rộng và giá trị tạo ra trong thực tiễn thông qua sơ đồ năng lực giải pháp công nghệ số.

Điểm đổi mới nổi bật nhất của Sao Khuê 2026 là việc lần đầu tiên xây dựng Bản đồ sản phẩm, giải pháp công nghệ số Việt Nam. Theo đó, trên cơ sở kết quả đánh giá, các sản phẩm, giải pháp tham gia giải thưởng sẽ được hệ thống hóa theo lĩnh vực, cấp độ trưởng thành và năng lực công nghệ. Qua đó, hình thành một bức tranh tổng thể phản ánh cấu trúc và mức độ phát triển của ngành CNTT - công nghệ số Việt Nam.

“Với doanh nghiệp công nghệ, bản đồ giải pháp giúp định vị rõ sản phẩm của mình trong bức tranh chung của ngành, từ đó xác định chiến lược phát triển, đầu tư và mở rộng thị trường phù hợp. Còn với các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng công nghệ, đây là công cụ hỗ trợ tìm kiếm, đối chiếu và lựa chọn giải pháp đã được đánh giá, đặt trong đúng bối cảnh công nghệ và mức độ trưởng thành”, Phó Chủ tịch VINASA Lâm Quang Nam cho hay.