Sáng 10/1 tác giả - nhà báo Đặng Hoàng và Saigon Books ra mắt cuốn sách Bóng đá Việt Nam (1896 - 2025): Ký ức và khát vọng.

Phát biểu tại buổi ra mắt, nhà báo Đặng Hoàng cho biết trăn trở lớn nhất trong quá trình thực hiện cuốn sách phải phác họa hành trình bóng đá Việt Nam một cách trung thực, đồng thời đặt ra câu hỏi về con đường phát triển tương xứng với tiềm năng. Dù đất nước đổi mới mạnh mẽ, bóng đá Việt Nam vẫn đang đi chậm hơn so với mặt bằng chung - một khoảng cách cần nhìn nhận thẳng thắn để tìm hướng bứt phá.

Tác giả Đặng Hoàng, danh thủ Vũ Mạnh Hải, BTV Quang Huy (từ trái qua phải) tại sự kiện.

Ở góc nhìn của người từng trải trên sân cỏ, danh thủ Vũ Mạnh Hải nhấn mạnh bản sắc Việt Nam chính là điều làm nên sức sống của bóng đá nước nhà. Ông nói: "Người Đông Nam Á chúng ta luôn bị nhận định là thấp bé nhẹ cân so với cầu thủ Trung Á hay châu Âu. Nhưng chúng ta luôn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, đề cao tinh thần đoàn kết và không bao giờ bỏ cuộc. Người Việt có lối chơi riêng, có trí tuệ và ý chí".

BLV Vũ Quang Huy đề cập những điều kiện thuận lợi mà bóng đá Việt Nam đang có: sự quan tâm của lãnh đạo, tình yêu bóng đá của người dân và sự đồng hành của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông, để phát triển bền vững, các mục tiêu và điều lệ cần được thực hiện đến cùng: "Nếu chưa làm được, anh phải đứng ngoài cuộc chơi".

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, CEO Saigon Books bày tỏ sự ủng hộ dành cho cuốn sách ngay từ khi còn trên bản thảo, bởi đây là "một công trình biên niên có tính khách quan, không chỉ kể chuyện mà còn mở ra suy ngẫm cho hiện tại và tương lai".

Tại sự kiện, đại diện Saigon Books và tác giả đã gửi quà Tết tri ân tới danh thủ Vương Tiến Dũng - người có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Cuốn Bóng đá Việt Nam (1896 - 2025): Ký ức và khát vọng đưa người đọc trở lại phía sau những hào quang của bóng đá Việt Nam. Tác phẩm không chỉ ghi lại khoảnh khắc vinh quang, mà còn bóc tách các giai đoạn bóng đá nước nhà loay hoay tìm bản sắc, đối diện thất bại, tiêu cực và khủng hoảng niềm tin. Từ những vết xước ấy, ý chí và kỷ luật được rèn giũa, tạo nên bản lĩnh đứng trên bục cao nhất.

Sách cũng khắc họa đội ngũ hậu trường - ban huấn luyện, chuyên môn, hậu cần và những "ông bầu" - những người không xuất hiện trên bảng tỷ số nhưng đóng vai trò giữ tinh thần tập thể, đảm bảo chiến thắng không còn là may rủi mà là kết quả của một hệ thống bền vững.

Trước tác phẩm này, nhà báo Đặng Hoàng từng ra mắt cuốn 100 năm quần vợt Việt Nam: Một thời vàng son, một thời trăn trở (2019).