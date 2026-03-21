Theo tờ Insider, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine ngày 19/3 đã thông báo về việc cường kích A-10 tham gia chiến đấu tại Trung Đông, thậm chí còn đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với các nguy cơ từ Iran.

"Phi đội A-10 đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ tại Trung Đông nhưng chủ yếu là đối phó với máy bay không người lái (UAV) Shahed của Iran. Các máy bay này cũng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lực lượng trên biển khi Hải quân Mỹ tìm kiếm các tàu rải thủy lôi của Iran. Ngoài ra, A-10 cũng đặc biệt hiệu quả trong việc áp chế trận địa tên lửa ven bờ của Iran hay truy đuổi xuồng cao tốc", Tướng Caine nói.

Thông tin A-10 được sử dụng trở lại đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận, bởi mẫu cường kích này từ lâu đã bị coi là lỗi thời. Trong suốt những năm qua, Không quân Mỹ đã nhiều lần thuyết phục Quốc hội loại biên A-10 để thay thế bằng các loại máy bay hiện đại hơn. Kế hoạch "nghỉ hưu" hiện tại của A-10 là vào cuối năm tài khóa 2026, nhưng việc xuất hiện tại Trung Đông có thể khiến tình hình thay đổi. Ở thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn còn khoảng 160 chiếc A-10 đang hoạt động.

Cường kích "lợn lòi" A-10 Thunderbolt II của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Trên thực tế, việc A-10 cho thấy hiệu quả tác chiến trong cuộc xung đột Iran cũng làm nhiều người ngạc nhiên. Vào năm 2022, Bộ Quốc phòng Mỹ từng ngỏ ý muốn gửi A-10 tới Ukraine, nhưng Kiev lại không mấy mặn mà với ý tưởng này.

Cường kích A-10 Thunderbolt II thường được biết tới với cái tên "Lợn lòi" nhờ vẻ ngoài hung tợn, đặc trưng với những chiếc răng nhọn hoắt ở phần đầu máy bay. Mẫu cường kích này được đưa vào biên chế lần đầu tiên vào năm 1977, với đặc điểm nhận dạng là một khẩu pháo GAU-8 Avenger 30mm có tốc độ bắn lên tới 3.500 viên/phút gắn ngay ở mũi.

A-10 do hãng Fairchild Republic sản xuất, hoạt động tốt ở độ cao 300-2.500m, khiến cường kích trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất và yểm trợ bộ binh từ trên không. "Lợn lòi" có trọng lượng 12.000kg và có thể mang theo tới 13.000kg bom đạn các loại. Các vũ khí nổi bật lắp đặt trên A-10 là tên lửa không đối đất AGM Maverick hay hỏa tiễn tầm nhiệt Sidewinder.

Dù không thực sự nhanh nhẹn, nhưng "Lợn lòi" lại có khả năng "chịu đòn" rất tốt. Với lớp vỏ bọc titan dày 12,7 - 38,1mm, cường kích này có thể chống đạn phòng không 23mm. Điềm trừ lớn nhất của A-10 là chi phí duy trì hoạt động lên đến 20.000 USD/giờ, con số quá cao cho một máy bay chiến đấu 50 tuổi.