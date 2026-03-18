Video do Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải cho thấy, máy bay ném bom B-2 của Mỹ có mặt tại một căn cứ quân sự không xác định ở Trung Đông và xuất kích lúc đêm tối để tham gia một cuộc không kích trong chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” chống Iran.

“Máy bay ném bom tàng hình B-2 đã cất cánh để tham gia chiến dịch 'Cơn cuồng nộ dữ dội' với hỏa lực tầm xa, không chỉ để loại bỏ mối đe dọa từ chính quyền Iran hôm nay, mà còn cả năng lực tái thiết của Tehran trong tương lai”, CENTCOM thông tin.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, B-2 là máy bay ném bom tàng hình chiến lược tầm xa do tập đoàn Northrop Grumman nghiên cứu, chế tạo từ cuối thập niên 1980 và chính thức đưa vào biên chế Không quân Mỹ từ năm 1997. Theo thời giá được tạp chí National Interest cập nhật vào tháng 6/2025, mỗi chiếc B-2 có giá hơn 2 tỷ USD.

Trong khi đó, chiếc máy bay dân sự Boeing 747 do Hoàng gia Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm ngoái chỉ có giá 400 triệu USD, tức chỉ bằng 20% giá của một chiếc B-2.

B-2 dài 21m, chiều rộng sải cánh 52,4m và cao 5,18m. Trọng lượng rỗng và cất cánh tối đa của máy bay ném bom này là 71,7 tấn và 170,6 tấn. Máy bay được trang bị 4 động cơ General Electric F118-GE-100 nên có thể đạt vận tốc tối đa 1.010 km/h khi bay ở độ cao 12.000m.

Về vũ khí, do được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ ném bom nên B-2 khi tác chiến sẽ mang theo các loại bom thông thường như Mk 82, Mk 84, GBU-31, GBU-38… Ngoài ra, máy bay còn được trang bị các tên lửa như AGM-154 hay AGM-158. Trong trường hợp cần thiết, B-2 có thể mang theo bom hạt nhân B61 hoặc B83.