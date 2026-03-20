Siêu tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ. Ảnh: WANA

Theo hãng tin RT và WANA, đoạn video do IRGC công bố cho thấy hình bóng một chiếc máy bay, dường như trùng khớp với một chiếc F-35, bị trúng một vật thể lạ. Đoạn phim dừng đột ngột sau lần va chạm giữa máy bay và vật thể.

IRGC cho hay, hiện chưa rõ số phận của chiếc F-35 nhưng khả năng nó bị rơi là rất cao. Lực lượng này cũng cho biết đã đánh chặn 125 máy bay không người lái tầm xa của Mỹ và Israel trong suốt cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ ba.

Hãng thông tấn CNN dẫn hai nguồn tin nắm được sự việc cho biết, chiếc siêu tiêm kích F-35 đã bị hư hại và phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân của Mỹ ở Trung Đông sau khi bị trúng thứ được cho là hỏa lực của Iran.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ cho biết, máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 này đang “thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran” thì buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Ông Hawkins nói: “Máy bay đã hạ cánh an toàn và phi công đang trong tình trạng ổn định. Vụ việc này đang được điều tra”.

Vụ việc trên sẽ đánh dấu lần đầu tiên Iran bắn trúng máy bay Mỹ kể từ khi xung đột nổ ra vào 28/2. Máy bay chiến đấu F-35 được coi là biểu tượng cho ưu thế công nghệ của Mỹ và là một tài sản chiến lược được kiểm soát chặt chẽ, trước đây chưa từng được công khai xác nhận là bị trúng đạn trong điều kiện chiến đấu.

Siêu kiêm kích có giá hơn 100 triệu USD này từ lâu đã là nền tảng cho ưu thế quân sự của Mỹ, nó chỉ được xuất khẩu cho một số đồng minh được chọn lọc và phải tuân thủ các quy định kiểm soát hoạt động nghiêm ngặt.

Tên lửa của Iran dùng trong cuộc tấn công máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ dường như là SA-67, một loại tên lửa đất đối không do Iran tự sản xuất được đưa vào sử dụng vào cuối những năm 2010. Các nhà quan sát tin rằng nó kết hợp các đặc tính của tên lửa phòng không thông thường và máy bay không người lái tầm xa và được cho là có khả năng bay lượn trên không trong thời gian dài, hoạt động như một loại đạn tuần kích.