Trong thông cáo trên mạng xã hội X, IDF tuyên bố Không quân Israel sẽ tiếp tục làm suy yếu năng lực vũ trang của lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nắm ưu thế trên bầu trời miền tây Iran.

“Với sự chỉ dẫn chính xác của tình báo, một máy bay của Không quân Israel đã nhận diện và tập kích trực thăng Mi-17 tại sân bay Sanandaj ở thành phố Hamadan, miền tây Iran”, IDF thông tin.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, Mi-17 là phiên bản trực thăng cải tiến từ mẫu Mi-8 trước đó của tập đoàn trực thăng Kazan ở Liên Xô (nay là Nga). Khác với mẫu Mi-8 chỉ được trang bị 2 động cơ Isotov TV2-117A có công suất đạt 1.100 Kilowatt/chiếc, Mi-17 được lắp 2 động cơ Isotov TV3-117VM với công suất lên tới 1.545 Kilowatt/chiếc.

Trực thăng Mi-17. Ảnh: RIA Novosti

Mi-17 dài 18,46m; cao 5,65m; đường kính cánh quạt trên rotor là 21,29m. Thân của trực thăng gồm 3 bộ phận chính là khoang lái, khoang sau với chức năng chuyên chở người hoặc hàng hóa và đuôi máy bay. Kíp lái gồm 3 người. Trọng lượng cất cánh tối đa của trực thăng này là 11,1 tấn.

Để Mi-17 có thể hoạt động ở những khu vực có thời tiết lạnh giá, các kỹ sư của Kazan đã cho lắp đặt hệ thống sưởi chạy bằng dầu K0-50. Đối với những trực thăng được bán cho khách hàng ở vùng khí hậu nắng nóng, Mi-17 sẽ được trang bị điều hòa nhiệt độ.

Khi thực hiện nhiệm vụ tác chiến, Mi-17 sẽ được trang bị các giá treo vũ khí ở hai bên thân trực thăng. Những vũ khí được lắp cho Mi-17 gồm có ống phóng tên lửa không điều khiển S-8, súng máy UPK-23-350, tên lửa chống tăng Ataka… tùy theo nhiệm vụ được giao.