Sau hơn một tuần xét xử, hôm nay (26/8), phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam bước vào phần nghị án. Trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Tỏ ra ân hận, bị cáo Andrea Aybar Carmona (An Tây) gửi lời xin lỗi tới gia đình và những người đã luôn theo dõi, tin tưởng mình.

“Là một người con, người chị và một công dân, bị cáo nhận thức rằng những việc làm của mình là vô cùng đáng trách. Với vai trò là người của công chúng, có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng và làm gương cho thế hệ trẻ, hành vi của bị cáo càng đáng trách hơn.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương và các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Thời gian qua, bị cáo đã dành từng ngày, từng giờ để nghiêm túc suy ngẫm, kiểm điểm bản thân về những gì đã xảy ra và những hệ lụy do hành vi của mình gây ra. Bị cáo cũng mong câu chuyện của mình sẽ là lời cảnh tỉnh đối với những ai đang có ý định tìm đến ma túy, dù với bất kỳ lý do gì.

Kính mong HĐXX cho bị cáo một cơ hội để sửa sai, lấy câu chuyện của mình làm bài học xương máu, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.

Bị cáo xin hứa với gia đình, xã hội và chính bản thân mình rằng sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm”, bị cáo Andrea Aybar Carmona nói.

Trước đó, trong phần tự bào chữa, bị cáo Andrea đề nghị HĐXX xem xét lại cáo buộc “tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với 13,758 gam ketamine mà bị cáo cho rằng đã đưa cho Nguyễn Phương Đông vào ngày 2/11/2024.

Theo Andrea, từ ngày bị bắt đến nay, bị cáo vẫn chưa được nhìn thấy số ma túy đó.

Cũng theo Andrea, bị cáo đã đề nghị cơ quan điều tra xét nghiệm ADN, dấu vân tay trên những gói ma túy để làm rõ và xác định có chính xác đó là số ma túy do bị cáo đưa cho Đông hay không. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không làm rõ vấn đề này.

Andrea đề nghị HĐXX chỉ buộc bị cáo chịu trách nhiệm về số ma túy được tìm thấy tại nhà, gồm 0,1184 gam methamphetamine và 0,7524 gam cần sa.

Trúc Phương, Chi Dân nói lời hối hận

Không kìm được nước mắt, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương cúi đầu gửi lời xin lỗi tới cha mẹ, những mạnh thường quân và những người đã luôn tin tưởng.

“Vì thiếu hiểu biết, bị cáo đã vi phạm pháp luật. Từ bé, bị cáo chưa từng hại ai, chưa từng lôi kéo, rủ rê hay có ý định vi phạm pháp luật.

Sau gần 2 năm tạm giam, bị cáo cho biết đã trải qua nhiều đau khổ, đồng thời vô cùng ăn năn, hối cải và ân hận về những việc mình đã làm. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, được hưởng sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, chăm sóc con nhỏ, làm lại cuộc đời và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.

“Lời cuối, bị cáo xin phép được gửi lời xin lỗi tới cha mẹ và mọi người. Xin hãy tha thứ cho bị cáo”, bị cáo Phương nghẹn ngào nói.

Trong phần bào chữa, luật sư của bị cáo Phương đề nghị HĐXX xem xét quá trình học tập, sinh sống và hoạt động xã hội của Phương. Trước khi vụ án xảy ra, bị cáo tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Ngoài ra, luật sư cung cấp tài liệu cho thấy bị cáo có gần 100 giấy khen, thư cảm ơn của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở nhiều địa phương trên cả nước.

Đặc biệt, Phương được trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đạt giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020.

Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình, người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp - những người đã luôn tin tưởng, yêu mến bị cáo.

“Chỉ vì thiếu nhận thức và một phút nông nổi, bị cáo đã đánh mất tình yêu của mọi người dành cho mình. Bị cáo mong tất cả mọi người tha thứ. Rất nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, bị cáo nhận thức được hành động của mình là sai trái nên trong suốt thời gian tạm giam, bị cáo rất ăn năn, hối lỗi”, bị cáo Hiếu nói.

Bị cáo Hiếu mong HĐXX xem xét cho hưởng mức hình phạt thấp nhất có thể để sớm được trở về, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Sau khi kết thúc phần tranh luận và lời nói sau cùng của các bị cáo, HĐXX thông báo nghị án kéo dài. Tòa sẽ tuyên án vào 8h30 ngày 3/9.