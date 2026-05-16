Có thể hình đẹp và chuyên môn đồng đều, CLB Giang Tô (Trung Quốc) còn sở hữu lối chơi đa dạng để nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với các đội bóng Việt Nam.

Sau chiến thắng ở trận ra quân trước CLB VTV Bình Điền Long An, chiều 16/5, CLB Giang Tô tiếp tục giành trọn niềm vui khi vượt qua CLB Binh chủng Thông tin 3-1 (25/18, 15/25, 26/16, 25/23), lấy tấm vé đầu tiên vào bán kết.

VTV Bình Điền Long An tranh vé bán kết cùng Binh chủng Thông tin

Tấm vé còn lại sẽ được quyết định trong trận CLB Binh chủng Thông tin vs VTV Bình Điền Long An lúc 20h ngày 17/5, bởi đội chủ giải vừa thắng dễ Ngân hàng Công thương 3-0.

VTV Bình Điền Long An thắng dễ 2 set đầu, trước khi Ngân hàng Công thương bùng lên, ăn miếng trả miếng ở set 3. Tuy nhiên bản lĩnh đã giúp Thanh Thuý và các đồng đội kịp kết thúc trận đấu với các điểm số (25/17 25/16, 25/23).

Ở trận đấu còn lại trong ngày 16/5, CLB LP Bank Ninh Bình bất ngờ ngược dòng đánh bại CLB Suwon (Hàn Quốc) với tỷ số 3-1 (17/25, 25/17, 25/20, 25/19).

Sau lượt trận đầu tiên, 2 đại diện Việt Nam là Hà Nội Tasco Auto và LP Bank Ninh Bình chia nhau ngôi nhất, nhì bảng còn 2 đội khách mời là Suwon (Hàn Quốc) và Gunma Green Wings (Nhật Bản) lần lượt xếp 2 vị trí còn lại.

