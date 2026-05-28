Tại khu vực gần cầu Vồng bắc qua sông Quán Hà, huyện Tây Hiệp, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), 3 thiếu niên không may trượt chân rơi xuống nước trong đêm.

Đúng lúc đó, anh Lưu Tông Vũ (35 tuổi) vừa bơi lên bờ thì nghe thấy tiếng kêu cứu và lập tức lao xuống sông ứng cứu, trang Jimu đưa tin.

Sau 4 lần bơi qua lại giữa dòng nước, anh đã cứu thành công cả 3 thiếu niên lên bờ an toàn. Hành động dũng cảm của anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm và ngợi khen từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Theo truyền thông địa phương, anh Lưu sinh năm 1991, là người huyện Tây Hiệp. Trước đây anh từng có hơn 3 năm làm nghề đánh bắt xa bờ nên sở hữu kỹ năng cứu hộ dưới nước khá tốt. Hiện anh làm việc tại một xưởng sản xuất tương nấm.

Sau khi biết câu chuyện cứu người đầy cảm động, công ty nơi anh làm việc đã quyết định trao tặng anh một chiếc SUV năng lượng mới BYD trị giá khoảng 150.000 nhân dân tệ (gần 600 triệu đồng).

Doanh nghiệp cũng tổ chức lễ tuyên dương với sự tham dự của khoảng 200 nhân viên, đồng thời trao giấy chứng nhận danh dự và cúp vinh danh cho anh.

Anh Lưu được tặng xe hơi sau hành động dũng cảm cứu người. Ảnh: Jimu

Đại diện công ty cho biết, toàn bộ thủ tục sang tên xe đã được hoàn tất cho cá nhân anh Lưu.

“Mấy ngày nay anh ấy lái xe đi làm mỗi ngày. Chúng tôi muốn dành một phần thưởng thật thiết thực cho hành động nghĩa hiệp ấy”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Nhớ lại thời điểm cứu người, anh Lưu cho biết, trời tối khiến việc quan sát dưới nước vô cùng khó khăn.

“Khi ấy tình huống quá khẩn cấp, tôi không kịp nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên chỉ là cứu người”, anh nói.

Hiện Hội xúc tiến nghĩa cử dũng cảm huyện Tây Hiệp cũng đang xem xét việc trao tặng danh hiệu vinh danh cho hành động cứu người của anh Lưu Tông Vũ.