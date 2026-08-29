Theo báo Kyiv Independent, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov ngày 28/8 đã đồng ý trở thành cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto.

"Tôi đã bắt đầu hoạt động công tác quốc tế nhằm phát triển các dự án mới về chuyển đổi số và công nghệ quốc phòng. Cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi là với Bộ trưởng Quốc phòng Italia. Tôi cảm ơn ông Guido vì sự ủng hộ cá nhân và lời mời đảm nhiệm vai trò cố vấn. Trên cương vị mới, tôi sẽ giúp Italia phát triển các công nghệ tác chiến hiện đại, củng cố lĩnh vực quốc phòng và đối phó với những thách thức an ninh mới trên toàn cầu", ông Fedorov cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto (phải) và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: X/@FedorovMykhailo

Tuy vậy, ông Fedorov nhấn mạnh bản thân vẫn sẽ hoạt động chủ yếu ở Ukraine, tập trung vào việc thúc đẩy các dự án tăng cường năng lực quốc phòng và thu hút nguồn lực quốc tế.

Về phía Italia, Bộ trưởng Crosetto nhận định ông Fedorov là người đã "định hình lại" hoạt động tác chiến ở tiền tuyến thông qua việc ứng dụng công nghệ mới.

Theo văn phòng của ông Fedorov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đồng ý làm cố vấn tại Italia với tư cách không biên chế. Kể từ khi rời khỏi vị trí ở Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Fedorov đã nhận được nhiều lời mời làm việc từ các công ty tư nhân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, ông Fedorov cũng đang lên kế hoạch thăm Mỹ trong thời gian tới.

Trong thời gian làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Fedorov trở thành một trong những quan chức chính phủ được yêu thích nhất nước này nhờ việc giám sát nhiều cuộc cải cách lớn và những sáng kiến quan trọng nhằm củng cố quân đội. Các đề xuất của ông Fedorov nhận được sự ủng hộ của nhiều người Ukraine, khiến việc Tổng thống Zelensky cách chức ông vào giữa tháng 7 gây bất ngờ đối với công chúng.