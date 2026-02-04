Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM).

Trong số các bị can trên, bà Đào Thị Hương Lan (SN 1960, cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) đang bỏ trốn. Bà Lan bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo buộc, hai bị can Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) có mối quan hệ cá nhân từ trước với bà Lan. Hai bị can này đã gặp gỡ, tác động để nhờ bà Lan sắp xếp giao khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín.

Sau khi bà Lan đồng ý, ông Dừa đưa tiền nhưng cựu Giám đốc Sở Tài chính không nhận. Vì vậy, ông Dừa hứa sẽ để cho bà Lan 1 căn hộ sau khi thực hiện dự án.

Tiếp đó, bà Lan tiếp nhận 2 văn bản của Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và bút phê giao cho Phòng Quản lý công sản thực hiện.

Bà Lan còn ký văn bản ngày 5/1/2010 của Ban Chỉ đạo 09 TPHCM về việc đề xuất thu hồi đất của 2 doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam để giao chỉ định cho Công ty Phú Việt Tín.

Trên cơ sở đề xuất của văn bản trên, ngày 18/1/2010, bà Nguyễn Thị Hồng (khi đó là Phó Chủ tịch UBND TPHCM) ký công văn có nội dung: “Giao Sở TN&MT lập thủ tục thu hồi đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn, hiện do Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa quản lý; đồng thời giao toàn bộ khu đất nêu trên cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng theo quy hoạch của Thành phố...”.

Theo VKSND Tối cao, đây là căn cứ để Sở TN&MT triển khai thực hiện các quy trình để trình UBND TPHCM thu hồi đất, giao đất cho Công ty Phú Việt Tín.

Bị can Lan đã trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra không lấy được lời khai. Tuy nhiên, dựa trên tài liệu thu thập được và lời khai của các bị can Dừa, Linh, Hồng cùng các chứng cứ khác, VKSND Tối cao cho rằng có đủ căn cứ xác định bà Lan đã vì động cơ vụ lợi mà đề xuất thu hồi, giao toàn bộ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín theo hình thức chỉ định trái pháp luật.

Hành vi phạm tội của bà Lan đã xâm phạm chế độ quản lý tài sản công, dẫn đến việc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chuyển nhượng khu đất trái pháp luật. Sau đó, khu ''đất vàng'' này rơi vào tay bà Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai), khiến Nhà nước thất thoát hơn 542 tỷ đồng.

Ngày 26/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, đồng thời kêu gọi bà Đào Thị Hương Lan ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và pháp luật. Cơ quan công an cũng kêu gọi bà Lan hợp tác điều tra để đảm bảo quyền tự bào chữa.

Tuy nhiên, từ đó đến nay bà Lan không ra trình diện hoặc đầu thú nên cơ quan tố tụng coi như bị can từ bỏ quyền tự bào chữa. Bị can sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.