Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, cùng 21 bị can khác về 5 tội danh.

Trong đó, bà Loan bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cơ quan điều tra (CQĐT) cho rằng, hành vi phạm tội của bà Loan gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của bà Loan xuất phát từ phi vụ làm ăn, mua lại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM) để bán cho đối tác là Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng (thuộc Tập đoàn Novaland).

Khu đất trên vốn được UBND TPHCM giao Tập đoàn Cao su Việt Nam quản lý, sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh.

Tháng 12/2009, ông Lê Quang Thung (nguyên quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) đã thỏa thuận với bà Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và ông Đặng Phước Dừa (khi đó là Chủ tịch HĐTV Công ty Phú Việt Tín) về việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn với giá 1.200 USD/m², thông qua hình thức thành lập và chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín.

Bà Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Bộ Công an

Tháng 11/2013, bà Nguyễn Thị Như Loan nắm được thông tin Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa có nhu cầu chuyển nhượng dự án trên nên tìm cách mua lại.

Tại CQĐT, bà Loan khai, bị can đã thống nhất với bà Linh và ông Dừa giá mua khu đất trên là 460,9 tỷ đồng, bao gồm cả tiền sử dụng đất.

Hai người Linh và Dừa có trách nhiệm làm việc với phía đối tác để bán 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bà Loan. Còn bà Loan có trách nhiệm đặt cọc 50 tỷ đồng để bà Linh và ông Dừa hoàn thiện thủ tục và nộp 186,1 tỷ đồng tiền sử dụng đất thay cho hai người này.

Theo thỏa thuận, bà Loan chuyển 2 khoản tiền trên rồi hợp thức thành hợp đồng Công ty Quốc Cường Gia Lai cho Công ty Phú Việt Tín vay tiền sử dụng đất 186,1 tỷ đồng. Khi thấy đối tác là Linh và Dừa không thực hiện đúng theo hợp đồng (sau khi nộp tiền sử dụng đất, ông Dừa có trách nhiệm chuyển cho bà Loan đứng tên 35% vốn góp), bà Loan đến Tập đoàn Cao su để tìm hiểu.

Bà Loan được ông Phạm Văn Thành (nguyên Trưởng ban Kế hoạch đầu tư Tập đoàn Cao su) và ông Trần Ngọc Thuận (khi đó là Tổng Giám đốc) cho biết Linh và Dừa vẫn còn nợ tiền mua vốn góp.

Bà Loan chất vấn thì ông Dừa xác nhận và đề nghị bà cho ứng 65 tỷ đồng để trả cho phía Tập đoàn Cao su. Bà Loan đồng ý và chuyển số tiền trên cho ông Dừa. Sau đó, các công ty của bà Linh, ông Dừa nhận chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín từ Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa rồi chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai toàn bộ số vốn góp. Đối với 1% vốn góp còn lại, bà Loan cũng ký hợp đồng mua nốt sau đó.

Bán lại dự án, lãi gần 382 tỷ đồng

Vẫn theo lời khai của bà Loan, sau khi Quốc Cường Gia Lai bán lại dự án cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng với giá hơn 846 tỷ đồng, trừ đi chi phí đã bỏ ra để mua 100% dự án là hơn 464 tỷ đồng (bao gồm tiền mua vốn góp, lãi vay, thiết kế dự án...), Công ty Quốc Cường Gia Lai lãi gần 382 tỷ đồng và đưa vào dòng tiền kinh doanh chung của doanh nghiệp.

Sau khi trừ đi chi phí sử dụng vốn hơn 10,2 tỷ đồng (tính theo mức lãi suất 10%/năm), nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 84 tỷ đồng, chia cổ tức cho các cổ đông khác gần 88 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi khoảng 201 tỷ đồng và đã xin nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả.

CQĐT xác nhận, Quốc Cường Gia Lai đã nộp 100 tỷ đồng, đồng thời, CQĐT đã kê biên 4 bất động sản để khắc phục hậu quả vụ án. Theo lời khai của bà Loan, các bất động sản trên trị giá 281,2 tỷ đồng.