Bielsa chia tay tuyển Uruguay sau hành trình hỗn loạn tại World Cup 2026. Đội bóng Nam Mỹ không giành nổi chiến thắng nào ở bảng H, lần lượt hòa Saudi Arabia và Cape Verde, trước khi thua Tây Ban Nha.

Thành tích đáng thất vọng, cộng thêm những bất đồng nghiêm trọng với các cầu thủ khiến cựu HLV Leeds United quyết định từ chức.

Diego Forlan làm HLV tạm quyền tuyển Uruguay - Ảnh: Oh My Goal

Sau khi Bielsa ra đi, AUF nhanh chóng tìm được người thay thế. Diego Forlan (47 tuổi) nhận lời dẫn dắt đội tuyển Uruguay trên cương vị HLV tạm quyền.

Đáng chú ý, cựu tiền đạo MU sẽ đồng thời đảm nhiệm công việc HLV trưởng đội U20 Uruguay.

AUF xác nhận quyết định này trên mạng xã hội: “Diego Forlan trở về nhà. Anh ấy sẽ phụ trách đội tuyển U20 và đội tuyển quốc gia Uruguay.”

Forlan là một trong những chân sút nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Uruguay. Trong màu áo ĐTQG, ông ghi 36 bàn sau 112 lần ra sân.

Ở cấp CLB, Forlan từng có hai năm rưỡi khoác áo MU, ghi 17 bàn sau 98 trận và cùng đội chủ sân Old Trafford giành chức vô địch Premier League cũng như FA Cup.

Rời Man Utd, tiền đạo Uruguay lần lượt thi đấu cho Villarreal, Atletico Madrid và Inter Milan, trước khi trải qua chặng cuối sự nghiệp tại Nhật Bản, Ấn Độ và Hong Kong.

Forlan treo giày năm 2019 và chuyển sang công tác huấn luyện. Ông từng dẫn dắt Penarol và Atenas tại quê nhà nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Giờ đây, Diego Forlan chính thức trở lại băng ghế huấn luyện với nhiệm vụ trước mắt là dẫn dắt Uruguay trong loạt trận giao hữu vào mùa thu.