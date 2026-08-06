MU đàm phán Igor Thiago

Bên cạnh việc tìm bến đỗ cho Marcus Rashford, các quan chức MU cũng có kế hoạch chuyển nhượng tiền đạo Igor Thiago của Brentford, hiện tượng tại Premier League mùa trước.

Igor Thiago bùng nổ với 25 bàn thắng cho Brentford. Thành tích này giúp anh được gọi vào đội tuyển Brazil dự World Cup 2026, dù dấu ấn tại Bắc Mỹ của tiền đạo 25 tuổi không thực sự nổi bật.

MU quan tâm đến Igor Thiago. Ảnh: BCF

Rất nhiều CLB Ngoại hạng Anh thể hiện sự quan tâm đến chân sút Brazil, như Chelsea, Arsenal, MU. Tại La Liga, Atletico Madrid cũng nhắm đến anh, một mẫu Diego Costa mới, nếu Julian Alvarez chia tay.

Theo nhà báo nổi tiếng Ben Jacobs, MU tỏ ra quyết tâm nhất để nâng cấp hàng tiền đạo, trong mùa giải mà đội bóng của HLV Michael Carrick vừa cạnh tranh danh hiệu Premier League lẫn tham vọng tiến xa ở Champions League.

Tuy nhiên, việc Thiago còn hợp đồng với Brentford đến năm 2031 khiến khả năng chuyển nhượng ngay trong mùa hè năm nay không hề dễ dàng.

Bayern Munich muốn có Sesko

Giới truyền thông Đức đưa tin, Bayern Munich đang nhắm đến Benjamin Sesko để từng bước thay thế cho Harry Kane trong tương lai.

Bayern Munich từng theo đuổi Sesko trong thời gian anh khoác áo RB Leipzig, nhưng anh chọn gia nhập MU.

Bayern có kế hoạch mua Sesko. Ảnh: MUFC

Mùa trước, phong độ của Sesko trong giai đoạn đầu không mấy nổi bật, vì chấn thương và chiến thuật của Ruben Amorim. Anh bùng nổ khi Carrick lên nắm quyền.

Bayern Munich luôn quan tâm đến Sesko trong thời gian anh thi đấu tại Old Trafford. Cầu thủ 23 tuổi người Slovenia là mẫu tiền đạo hiện đại, phù hợp triết lý của đội chủ sân Allianz Arena.

Đại diện của Bayern Munich dự kiến sẽ sớm đặt vấn đề với MU để thảo luận quá trình chuyển nhượng. Sesko không loại trừ khả năng trở lại Bundesliga nếu vai trò đá chính ở MU không đảm bảo.

Man City chiêu mộ Pedro Neto

Theo các nguồn tin từ Anh, Man City đã liên hệ trực tiếp với người đại diện của Pedro Neto để thảo luận về khả năng chuyển nhượng trong mùa hè này.

Đây là yêu cầu mới nhất của Enzo Maresca, người được chọn thay thế Pep Guardiola.

Pedro Neto được Man City liên hệ. Ảnh: CFC

Man City đang chuẩn bị một lời đề nghị tài chính trị giá khoảng 70 triệu bảng, trong bối cảnh Maresca muốn tái tái hợp với tuyển thủ Bồ Đào Nha.

Nhiều khả năng Man City để Savinho sang Tottenham. Vì thế, tăng cường tiền đạo cánh là nhiệm vụ quan trọng.

Mối quan hệ giữa Maresca với Pedro Neto rất tốt trong thời gian ông dẫn Chelsea. Đây có thể là chìa khóa vụ chuyển nhượng.