Kaua Elias là nhân vật chính trong chiến thắng hủy diệt 5-1 của Shakhtar Donetsk trước Kudrivka đầu tuần qua.

Đáng chú ý, cả 3 bàn thắng của chân sút người Brazil đều được ghi trong hiệp hai theo những cách khác nhau: đánh đầu, dứt điểm chân trái và kết thúc bằng chân phải.

Kaua Elias thu hút sự chú ý của cả MU và Arsenal - Ảnh: SunSport

Theo báo chí Anh, tuyển trạch viên của Arsenal và MU đều có mặt trên khán đài để “xem giò” Elias. Ngoài hai ông lớn Premier League, AC Milan và Porto cũng quan tâm đặc biệt đến tài năng trẻ này.

Một lời đề nghị chính thức dành cho cầu thủ người Brazil dự báo sẽ sớm xuất hiện. Shakhtar Donetsk hiện định giá Elias khoảng 30 triệu bảng.

Ở tuổi 20, Elias cho thấy những tố chất của một trung phong toàn diện. Anh sử dụng tốt cả hai chân, nguy hiểm ở những pha không chiến và đặc biệt bình tĩnh khi xử lý bóng trong vòng cấm.

Đội ngũ tuyển trạch Arsenal và MU đều đưa ra đánh giá rất tích cực về chân sút trẻ đa năng. Kỹ thuật cá nhân cùng sự lạnh lùng trước khung thành được nhấn mạnh, trở thành phẩm chất giúp Elias nổi bật so với nhiều tiền đạo tiềm năng khác.

Theo nguồn tin thân cận, bộ phận tuyển trạch Arsenal đã theo dõi Elias nhiều tuần. Màn trình diễn bùng nổ với cú hat-trick vừa qua được xem như bước đột phá để Pháo thủ nâng mức độ quan tâm.

Sự đa năng của Elias cũng phù hợp với hệ thống chiến thuật của Arteta. Chân sút Brazil có thể chơi quay lưng về phía khung thành, đồng thời biết di chuyển khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, MU cũng lên kế hoạch tăng cường hàng công trong kỳ chuyển nhượng hè, nhất là khi tương lai Joshua Zirkzee đang trở nên bất định trước sự quan tâm từ các đội bóng Serie A.

Bản báo cáo gửi về Old Trafford nhận định, Kaua Elias có thể phát triển thành một trung phong hàng đầu, với điều kiện được đặt trong môi trường tốt và nhận sự hỗ trợ từ ban huấn luyện.

Cả Arsenal lẫn MU đều đủ tiềm lực đáp ứng mức giá 30 triệu bảng mà Shakhtar Donetsk yêu cầu. Tuy nhiên, cuộc đua giành chữ ký Elias sẽ không chỉ là câu chuyện riêng của hai đại gia Premier League.

Video kỹ năng dứt điểm và ghi bàn của Kaua Elias