Việc dừng sản xuất Porsche Macan chạy xăng - một trong những mẫu SUV bán chạy nhất lịch sử hãng để thay thế hoàn toàn bằng phiên bản thuần điện được chính lãnh đạo cấp cao Porsche thừa nhận là quyết định sai lầm, trong bối cảnh thị trường xe điện không phát triển như kỳ vọng.

Cựu Giám đốc điều hành Porsche, ông Oliver Blume. Ảnh: The Sun

Chia sẻ với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, ông Blume – người đã rời vị trí CEO Porsche từ ngày 1/1 sau hơn 10 năm lãnh đạo (nhưng vẫn giữ chức CEO Tập đoàn mẹ Volkswagen) cho biết, quyết định dừng bán Macan tại châu Âu từ giữa năm 2024 xuất phát từ việc mẫu xe này không đáp ứng các quy định mới. Theo kế hoạch, Macan xăng cũng sẽ lần lượt ngừng sản xuất tại nhiều thị trường khác, bao gồm Anh, vào cuối năm 2026.

Porsche từng kỳ vọng Macan điện ra mắt năm 2024, sẽ thay thế hoàn toàn phiên bản chạy xăng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tốc độ phổ cập xe điện và diễn biến thị trường không đúng với các dự báo ban đầu, buộc hãng phải điều chỉnh lại chiến lược điện khí hóa.

Macan là dòng xe từng mang lại doanh số lớn và đóng vai trò trụ cột trong danh mục sản phẩm của Porsche. Ảnh: The Sun

“Chiến lược của chúng tôi là cung cấp động cơ đốt trong, xe hybrid và xe thể thao thuần điện trong ba phân khúc chính, nhưng không áp dụng cho mọi sản phẩm. Với Macan, chúng tôi đã sai khi sớm khai tử bản động cơ đốt trong”, ông Blume thẳng thắn chia sẻ.

Đồng thời, cựu CEO thừa nhận, thế hệ đầu tiên của Macan kết thúc mà không có một phiên bản kế nhiệm trực tiếp sử dụng động cơ đốt trong là một sai lầm. Dù vậy, ông cũng cho biết nếu quay lại thời điểm đó, Porsche vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự.

Dây chuyền lắp ráp của Porsche. Ảnh: The Sun

Trong bối cảnh mới, Porsche đang quay trở lại với động cơ đốt trong và hybrid. Hãng hiện phát triển một mẫu crossover chạy xăng hoàn toàn mới, định vị thấp hơn Cayenne, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Mẫu xe này không mang tên Macan nhưng hướng tới cùng nhóm khách hàng, nhiều khả năng chia sẻ nền tảng và hệ dẫn động với Audi Q5.

Ngoài ra, Porsche cũng được cho là đang cân nhắc hồi sinh động cơ xăng cho các dòng xe thể thao Boxster và Cayman, cũng vừa bị khai tử trong lộ trình điện hóa trước đó.

Đại diện Porsche cho biết, bên cạnh Macan điện, hãng sẽ ra mắt thêm một mẫu SUV cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong và hệ truyền động hybrid sạc ngoài vào cuối thập kỷ này. Các dòng xe chủ lực như Panamera và Cayenne vẫn sẽ duy trì phiên bản động cơ xăng và hybrid ít nhất đến những năm 2030.

(Theo The Sun)

