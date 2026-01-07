Năm 2025 ghi nhận hàng loạt phiên đấu giá xe hơi giá trị cao, với nhiều giao dịch chạm ngưỡng hàng trăm triệu USD. Phần lớn các thương vụ diễn ra tại Mỹ và châu Âu, phản ánh sức hút bền bỉ của những mẫu xe mang giá trị lịch sử, công nghệ và biểu tượng thương hiệu.
Đắt giá nhất trong năm là Mercedes-Benz W196 R Stromlinienwagen đời 1954, chiếc xe đua Grand Prix huyền thoại từng giúp Juan Manuel Fangio giành chiến thắng và được Sir Stirling Moss thiết lập vòng chạy nhanh nhất tại Monza. Xe được bán với mức hơn 51 triệu euro, tương đương khoảng 1.380 tỷ đồng, trở thành mẫu xe đua Grand Prix đắt nhất từng xuất hiện tại một phiên đấu giá công khai RM Sotheby’s, Stuttgart vào tháng 2/2025. Đây cũng là phiên bản thân xe khí động học đầu tiên của dòng W196 R từng được đưa ra thị trường.
Xếp thứ hai là Ferrari 250 LM do Scaglietti chế tác, sản xuất năm 1964, với giá gần 35 triệu euro (khoảng 942 tỷ đồng). Mẫu xe này từng giành chiến thắng chung cuộc tại Le Mans 24 Hours năm 1964 và hoàn thành tổng cộng sáu cuộc đua 24 giờ. Dù đã hơn 60 năm tuổi, xe vẫn giữ tình trạng nguyên bản hiếm có, góp phần giúp nó lập kỷ lục mới cho các mẫu Ferrari không thuộc dòng 250 GTO.
Ở vị trí thứ ba là Ferrari Daytona SP3 “Tailor Made” đời 2025, chiếc xe mang số thứ tự 599+1, được Ferrari sản xuất riêng thông qua bộ phận cá nhân hóa cao cấp. Xe được bán với giá 26 triệu USD, tương đương khoảng 650 tỷ đồng, và toàn bộ số tiền thu được dùng cho hoạt động từ thiện của Ferrari Foundation. Đây là minh chứng cho khả năng giữ giá, thậm chí tăng giá, của những mẫu Ferrari giới hạn ngay khi còn rất mới.
Đứng thứ tư là Ferrari 250 GT California Spider SWB Competizione đời 1961, đạt mức giá hơn 25 triệu USD, tương đương khoảng 633 tỷ đồng. Đây là một trong hai chiếc phiên bản trục cơ sở ngắn (SWB) thân nhôm hiếm hoi, sở hữu động cơ đua nguyên bản và thiết kế đèn pha chụp kính – cấu hình được giới sưu tập đánh giá là đẹp và giá trị nhất của dòng California Spider.
Vị trí thứ năm thuộc về Gordon Murray Special Vehicles S1 LM đời 2025, mẫu xe hoàn toàn mới hiếm hoi lọt vào danh sách. Xe được bán với giá hơn 20 triệu USD, tương đương khoảng 516 tỷ đồng, trở thành chiếc xe mới đắt nhất từng được đấu giá không vì mục đích từ thiện. S1 LM mang DNA của McLaren F1, sử dụng động cơ V12 Cosworth hút khí tự nhiên.
Xếp thứ sáu là Ferrari F2001, chiếc xe đua F1 gắn liền với tên tuổi Michael Schumacher. Với mức giá gần 16 triệu euro, tương đương khoảng 431 tỷ đồng, đây là chiếc xe F1 của Schumacher đắt nhất từng được bán đấu giá. Mẫu xe này từng giúp tay đua người Đức giành chiến thắng Grand Prix và góp phần mang về chức vô địch thế giới.
Ở vị trí thứ bảy là Ford GT40 Mk II Coupe đời 1966, được bán với giá hơn 13 triệu USD, tương đương khoảng 330 tỷ đồng. Chỉ có 8 chiếc GT40 Mk II từng được chế tạo, và chiếc xe này từng về nhì tại Sebring 1966 cũng như tham dự Le Mans cùng năm, trước khi được lưu giữ nhiều năm tại Bảo tàng Indianapolis Speedway.
Đứng thứ tám là Ferrari F40 LM do Michelotto phát triển, sản xuất năm 1993, đạt mức giá khoảng 11 triệu USD, tương đương 275 tỷ đồng. Chỉ 19 chiếc F40 LM từng được sản xuất, phiên bản này sở hữu công suất lên tới 760 mã lực – cao hơn gần 300 mã lực so với F40 tiêu chuẩn – và từng tham gia các giải đua FIA-GT.
Hai vị trí cuối cùng cùng ghi nhận mức giá khoảng 9,5 triệu USD, tương đương 237 tỷ đồng. Trong đó, Ferrari 375 MM Berlinetta đời 1955 là mẫu xe độc bản do Pininfarina thiết kế cho một lãnh đạo ngân hàng Mỹ, trang bị động cơ V12 4.5L mạnh 335 mã lực – con số rất ấn tượng ở thập niên 1950.
Bên cạnh đó là Ferrari 250 GT Spider Competizione đời 1959, phiên bản thân nhôm, động cơ hiệu năng cao, từng tham dự Le Mans 24 Hours, dù không đạt mức giá kỳ vọng nhưng vẫn nằm trong nhóm những mẫu Ferrari mui trần giá trị nhất thế giới.
