Ở vị trí thứ ba là Ferrari Daytona SP3 “Tailor Made” đời 2025, chiếc xe mang số thứ tự 599+1, được Ferrari sản xuất riêng thông qua bộ phận cá nhân hóa cao cấp. Xe được bán với giá 26 triệu USD, tương đương khoảng 650 tỷ đồng, và toàn bộ số tiền thu được dùng cho hoạt động từ thiện của Ferrari Foundation. Đây là minh chứng cho khả năng giữ giá, thậm chí tăng giá, của những mẫu Ferrari giới hạn ngay khi còn rất mới.