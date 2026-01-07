Sau nhiều năm đặt cược mạnh tay vào chiến lược phát triển xe điện, Mercedes-Benz đang cho thấy một bước điều chỉnh quan trọng: khai tử dòng EQS và xây dựng mẫu xe thay thế dưới một “vỏ bọc” quen thuộc hơn khi tích hợp phiên bản chạy điện trực tiếp vào thế hệ tiếp theo của S-Class.

Dòng sedan thuần điện EQS sẽ bị Mercedes-Benz "khai tử". Ảnh: Carscoops

Một thiết kế, hai lựa chọn động cơ

Quyết định này xuất phát từ thực tế rằng, Mercedes-Benz EQS không đạt được kỳ vọng doanh số, bất chấp việc được xem là biểu tượng công nghệ trong kỷ nguyên điện hóa của hãng xe Đức.

Thiết kế thường bị ví như "quả trứng” dù có tính khí động học cao vẫn khiến EQS khó chinh phục nhóm khách hàng truyền thống của Mercedes, những người vốn đề cao sự sang trọng, bề thế và phong thái quyền lực vốn gắn liền với dòng xe S-Class.

Mercedes-Benz EQS với thiết kế "quả trứng" không được lòng nhiều khách hàng. Ảnh: Carscoops

Giám đốc điều hành Mercedes-Benz, ông Ola Källenius, thẳng thắn thừa nhận: “Nếu bạn không tin rằng khi thế hệ S-Class tiếp theo ra mắt, thị trường sẽ hoàn toàn là xe điện, thì bạn cần phải cung cấp cả hai lựa chọn. Đây là một trong những bài học lớn nhất từ các mẫu xe điện thế hệ đầu tiên của chúng tôi.”

Trước đó, Mercedes-Benz cũng có sự điều chỉnh đối với GLC EQ, mẫu SUV chạy điện mới ra mắt để thay thế EQC – một sản phẩm từng gây thất vọng về doanh số. Điều này cho thấy Mercedes đã nhìn nhận rõ ràng: khách hàng chưa sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Theo kế hoạch, thế hệ Mercedes-Benz S-Class thế hệ tiếp theo sẽ lần đầu tiên có cả phiên bản động cơ đốt trong và phiên bản thuần điện, mang đến cho khách hàng sự lựa chọn mà trước đây chưa từng tồn tại trong cùng một dòng xe.

Thực tế, Mercedes không phải hãng duy nhất rút ra bài học từ những mẫu xe điện thế hệ đầu tiên. Hãng đang áp dụng chiến lược tương tự đối thủ BMW, khi tích hợp xe điện trực tiếp vào các dòng xe chủ lực, thay vì phát triển các dòng “EQ” tách biệt hoàn toàn.

Thế hệ mới của S-Class sẽ có thêm phiên bản thuần điện. Ảnh: Carscoops

Nền tảng và công nghệ động cơ mới

Tuy cùng mang tên S-Class và logo Mercedes, nhưng hai phiên bản này không dùng chung khung gầm. Cụ thể, Theo Auto Express, Mercedes đang phát triển S-Class động cơ đốt trong trên nền tảng riêng, trong khi S-Class chạy điện sẽ sử dụng nền tảng MB.EA hoàn toàn mới, được thiết kế chuyên biệt cho xe điện.

Cách làm này đánh dấu sự phân tách rõ ràng về kỹ thuật, nhưng lại thống nhất về nhận diện và trải nghiệm người dùng. Đây được đánh giá là một thay đổi mang tính chiến lược.

Về hình thức, hai phiên bản được kỳ vọng gần như giống hệt nhau về thiết kế ngoại thất, khác với triết lý trước đây khi EQS mang kiểu dáng khí động học hoàn toàn khác S-Class. Mercedes muốn quay trở lại kiểu dáng sedan truyền thống, thứ mà khách hàng hạng sang đã quen thuộc và tin tưởng.

Dù thông tin kỹ thuật chi tiết chưa được công bố, S-Class chạy điện được kỳ vọng sẽ có thông số vượt trội so với EQS hiện tại. Mẫu xe này nhiều khả năng sẽ mang tên S-Class với công nghệ EQ và được trang bị các công nghệ pin, động cơ tiên tiến hơn.

Đáng chú ý là khối động cơ điện với ưu điểm nhỏ gọn nhưng công suất cao do Yasa - công ty con của Mercedes phát triển. Công nghệ này dự kiến sẽ xuất hiện đầu tiên trên các mẫu AMG hiệu năng cao, trước khi lan sang các dòng xe đầu bảng như S-Class điện.

Tuy cùng mang tên S-Class và logo Mercedes, nhưng hai phiên bản xăng và điện này không dùng chung khung gầm. Ảnh: Carcoops

Tại Việt Nam, EQS từng được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên xe điện hạng sang, nhưng thực tế doanh số khá trầm lắng. Mức giá cao, hạ tầng sạc còn hạn chế và tâm lý khách hàng vẫn chuộng động cơ đốt trong khiến EQS khó tiếp cận số đông, ngay cả trong nhóm khách hàng "không thiếu tiền". Trong khi đó, S-Class vẫn giữ vị thế biểu tượng, được xem là chuẩn mực của sedan hạng sang tại Việt Nam.

Việc hãng xe Đức tích hợp phiên bản điện vào S-Class thay vì duy trì một dòng EQS riêng biệt được đánh giá là phù hợp hơn với thị hiếu và thực tế thị trường, trong đó có cả thị trường Việt Nam.

Nói cách khác, Mercedes-Benz không từ bỏ xe điện, nhưng đang đi chậm lại, thực tế hơn và ít áp đặt hơn. EQS khép lại không phải vì thất bại hoàn toàn, mà vì nó cho thấy một điều: trong phân khúc hạng sang, khách hàng cần sự quen thuộc song hành với đổi mới, chứ không phải những cuộc đổi mới quá đột ngột.

(Theo Carscoops)

