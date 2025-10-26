Hội Cựu chiến binh TP Hải Phòng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương và Hội Cựu chiến binh TP Hải Phòng (cũ), theo Quyết định số 307/QĐ-TWHCCB (27/6/2025) của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Sau khi sáp nhập, Hội có gần 200 nghìn hội viên.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh TP Hải Phòng đã triển khai nội dung “Cựu chiến binh nêu gương sáng tham gia hiến kế, góp công, hiến đất xây dựng nông thôn mới”.

Các hội viên tham gia xây dựng mô hình kinh tế góp phần nâng cao thu nhập.

Kết quả, trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên đã vận động hiến gần 900 nghìn m² đất, tham gia trên 500.000 ngày công lao động, trồng hàng trăm nghìn cây xanh, đóng góp hơn 90 tỷ đồng xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi tại địa phương.

Bên cạnh đó, Hội chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng, các sở, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả các đề án phát triển kinh tế – xã hội, phong trào thi đua và các cuộc vận động ở cơ sở.

Hội Cựu chiến binh TP Hải Phòng cũng phối hợp triển khai nhiều phong trào thiết thực như: “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng làng, khu dân cư văn hóa”, “Cựu chiến binh chung tay bảo vệ môi trường”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Qua đó, phát huy vai trò gương mẫu của các hội viên cựu chiến binh trong cộng đồng dân cư.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh TP Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thi đua lao động, sáng tạo, phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng TP Hải Phòng văn minh, hiện đại, xứng đáng là địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.