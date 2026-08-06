Cựu Đại sứ Olha Stefanishyna. Ảnh: Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ

Tờ Kyiv Independent đưa tin, tòa án đang xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế đối với bà Stefanishyna trong giai đoạn tiền xét xử. Công tố viên hôm 5/8 đề nghị tòa án ấn định mức bảo lãnh tại ngoại đối với bà Stefanishyna là 13 triệu Hryvnia (khoảng 290.000 USD).

Theo cáo buộc, bà Stefanishyna không kê khai hai căn hộ cũng như không khai báo số tiền đã chi để cải tạo các căn hộ này, thanh toán chi phí điều trị y tế cho mẹ, mua vé máy bay và thuê một căn hộ khác.

Ngoài ra, bà cũng bị cáo buộc không khai báo việc sử dụng một chiếc xe Mercedes đứng tên một cấp dưới của mình. Công tố viên cũng cho biết có bằng chứng cho thấy một số tài sản đã được người khác đứng tên mua theo chỉ đạo của bà Stefanishyna.

Phía công tố cho rằng các khoản chi tiêu của cựu đại sứ này vượt quá thu nhập và tiền tiết kiệm của bà. Tổng giá trị tài sản mà bà Stefanishyna có được trong vòng 1,5 năm lên tới 13,9 triệu Hryvnia (310.000 USD).

Bà Olha Stefanishyna cũng bị cáo buộc can thiệp vào quá trình tuyển chọn người đứng đầu Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NACP) vào năm 2024. Theo đó, bà Stefanishyna được cho là đã chỉ đạo các thành viên hội đồng tuyển chọn có quan điểm ủng hộ chính phủ bỏ phiếu ủng hộ một số ứng viên nhất định, trong đó có ông Viktor Pavlushchyk, người sau đó được bổ nhiệm làm người đứng đầu NACP.

Trước đó, các nhà hoạt động chống tham nhũng từng cáo buộc ông Pavlushchyk phục vụ lợi ích chính trị của chính phủ và hoạt động kém hiệu quả, tuy nhiên ông đã bác bỏ các cáo buộc này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, bà Stefanishyna viết: "Mọi hoạt động tố tụng đều là một phần trong công việc hợp pháp của các cơ quan thực thi pháp luật và không đồng nghĩa với việc bị kết luận là có tội. Tôi đón nhận những diễn biến này một cách bình tĩnh và không để cảm xúc chi phối không cần thiết".

Bà cũng cho biết đã giải đáp nhiều vấn đề đang được truyền thông đặt ra, gồm cả các nội dung liên quan đến bất động sản. "Tôi đã cung cấp cho các nhà báo đầy đủ các tài liệu cần thiết liên quan đến căn hộ gây ra những nghi vấn," bà nói.

Trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Mỹ vào năm 2025, bà Stefanishyna từng giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu từ năm 2020 đến 2025 và Bộ trưởng Tư pháp từ năm 2024 đến 2025. Bà Stefanishyna cũng từng bị buộc tội trong một vụ án tham ô riêng biệt vào năm 2019.