Số liệu sơ bộ từ Không quân Ukraine cho thấy hệ thống phòng thủ của nước này đã bắn hạ được 98 trong tổng số 115 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng trong đêm 4/8, rạng sáng 5/8, nhưng không thể đánh chặn bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của đối phương. Nhà chức trách Ukraine thống kê ít nhất 17 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vì trúng hoả lực của các lực lượng Moscow.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trao đổi với các tướng lĩnh hàng đầu của quân đội Ukraine. Ảnh: Ukrainska Pravda

Theo báo Guardian, trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X hôm 5/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: "Các tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo lẽ ra đã có thể cứu sống những người thiệt mạng ngày hôm nay. Quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải hiểu rằng việc chậm trễ cung cấp các loại tên lửa này hoặc sự do dự trong chuyển giao hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo sẽ trực tiếp dẫn đến những thương vong và sự tàn phá khủng khiếp như vậy”.

Suốt nhiều tháng qua, Kiev đã liên tục kêu gọi cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất, trong bối cảnh Ukraine phải hứng chịu các cuộc tấn công ngày càng dồn dập. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói Washington có thể cấp phép cho Ukraine tự sản xuất hệ thống Patriot. Song, ông Trump sau đó dường như đã thay đổi ý định khi tuyên bố với các phóng viên rằng công nghệ cốt lõi của hệ thống này là "thứ rất khó để chuyển giao".

Theo ông Zelensky, nguồn cung các loại vũ khí đánh chặn tên lửa đạn đạo từ các đối tác cho Ukraine đã giảm đáng kể trong năm nay. Trong đó, số lượng tên lửa phòng không Ukraine nhận được đã giảm 3 lần so với năm 2025. Tình trạng này không chỉ diễn ra trong mùa hè mà còn trong suốt nửa đầu năm 2026.

Ông Zelensky cũng tiết lộ đã xác định các bước bổ sung nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng tại Ukraine trong cuộc họp giữa giới chức quân sự với các nhóm công tác thuộc Bộ Quốc phòng, các cơ quan an ninh, tình báo và Văn phòng tổng thống. Người đứng đầu Kiev cho biết thêm các quan chức cũng xác định ưu tiên trong tháng 8 cho chiến dịch "trừng phạt tầm xa" của Ukraine nhằm vào Nga là những cơ sở năng lượng và nhà máy lọc dầu.

Trước đó, theo báo Ukrainska Pravda, trong một bài phát biểu đêm 4/8, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình dưới bất kỳ hình thức nào và công tác phối hợp với các đối tác nhằm hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao cũng như đáp ứng nhu cầu về an ninh vẫn đang được triển khai.