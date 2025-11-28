Theo Kyiv Indpendent, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Chuyên biệt (SAPO) ngày 28/11 đã khám xét phòng làm việc và nhà riêng của ông Andriy Yermak.

"NABU và SAPO đang tiến hành các hành động khám xét tại nhà của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, chứ không phải trụ sở. Các hành động đã được cấp phép, và được thực hiện trong khuôn khổ một cuộc điều tra", thông báo chung của 2 cơ quan chống tham nhũng cho biết.

Ông Yermak sau đó đã xác nhận trên Telegram về việc khám xét, khẳng định ông hoàn toàn phối hợp với cơ quan chức năng.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

"Đúng là NABU và SAPO đã tiến hành các thủ tục điều tra tại nhà tôi. Các luật sư của tôi đã có mặt tại đó để phối hợp với lực lượng chấp pháp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi thứ trong khả năng", ông Yermak nói.

Cuộc khám xét trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang điều tra đại án tham nhũng trong ngành năng lượng. Vào ngày 10/11, NABU đã cáo buộc doanh nhân Timur Mindich dàn dựng một kế hoạch hối lộ trị giá 100 triệu USD liên quan tới các quan chức năng lượng cấp cao. Vụ việc này đã khiến cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov bị tạm giam và 2 bộ trưởng Ukraine phải từ chức.

Dù không bị coi là nghi phạm trong vụ án này, nhưng một số nghị sĩ đối lập cáo buộc Chánh văn phòng Tổng thống biết về đường dây hối lộ, đồng thời kêu gọi Tổng thống Zelensky cách chức ông Yermak. Tuy vậy, ông Zelensky đã từ chối việc miễn nhiệm, đồng thời bổ nhiệm ông Yermak làm trưởng phái đoàn đàm phán với Mỹ về kế hoạch hòa bình 28 điểm.

Theo truyền thông phương Tây, ông Yermak được mô tả là "người bạn tâm giao" của Tổng thống Zelensky, đồng thời là quan chức quyền lực số 2 tại Ukraine.