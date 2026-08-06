Trung Quốc siết xuất khẩu UAV sang Mỹ. Ảnh: Xinhua

Theo CNN, các biện pháp trừng phạt ăn miếng trả miếng này diễn ra chỉ vài tuần trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra tại Mỹ vào tháng tới.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều thực thể của Mỹ, bao gồm một công ty công nghệ sinh học và một công ty phân tích tài nguyên. Bắc Kinh cũng siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu máy bay không người lái (UAV), cùng các linh kiện và công nghệ liên quan sang Mỹ.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, việc 6 công ty Mỹ đã bị đưa vào danh sách các biện pháp đối phó của Bắc Kinh là nhằm đáp trả quyết định cấm nhập khẩu sản phẩm của 43 công ty Trung Quốc của Washington hồi tuần trước.

Công ty thứ 7 bị đưa vào danh sách trừng phạt liên quan đến lệnh cấm tháng trước của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC). FCC cấm nhập khẩu các bộ chuyển đổi nguồn điện cùng với các mẫu robot hình người và robot bốn chân thế hệ mới, phần lớn được sản xuất tại Trung Quốc.

Theo quy định, các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc sẽ bị cấm tiến hành giao dịch hoặc hợp tác với những doanh nghiệp nằm trong danh sách trừng phạt. Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết" để đối phó với những động thái gần đây của Mỹ nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc, quốc gia sản xuất UAV lớn nhất thế giới cũng liên tục siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với mặt hàng này.