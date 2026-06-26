Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee. Ảnh: UPI

Hãng Yonhap đưa tin, tòa án quận trung tâm Seoul đã kết tội bà Kim về tất cả các tội danh liên quan đến hối lộ, phán quyết rằng bà đã nhận những món quà xa xỉ trị giá khoảng 300 triệu won (khoảng 195.000 USD) để đổi lấy việc dùng ảnh hưởng cá nhân nhằm can thiệp vào nhiều vụ việc.

Bà Kim Keon Hee là vợ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người bị mất chức vào năm 2025 sau nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành.

Thẩm phán cho biết: "Bà Kim Keon Hee đã lợi dụng quyền lực của mình với tư cách là Đệ nhất phu nhân để ban phát việc làm và ưu ái kinh doanh" đồng thời dẫn chứng việc bà sẵn sàng sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp đỡ một số người có được các chức vụ quan trọng trong chính phủ hoặc quốc hội.

Bà Kim Keon Hee. Ảnh: Yonhap

Theo thẩm phán, danh sách các món đồ hối lộ gồm vòng cổ Van Cleef & Arpels, trâm cài Tiffany và đôi bông tai Graff. Ngoài ra, bà Kim cũng nhận được một con rùa vàng, một chiếc túi xách Dior, một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trị giá 39 triệu won (25.349 USD) và một bức tranh trị giá 140 triệu won.

Phía công tố trước đó đã yêu cầu mức án 7 năm rưỡi tù giam với bà Kim với lập luận cựu Đệ nhất phu nhân đã nhiều lần lợi dụng chức vụ để thực hiện các giao dịch cá nhân.

Các luật sư của bà lập luận rằng bà hoặc không nhận những món quà đó hoặc chúng không liên quan đến bất kỳ ân huệ cụ thể nào. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ và phán quyết bà đã nhiều lần nhận những món quà xa xỉ trong khi sử dụng ảnh hưởng của mình như một phương tiện trao đổi, vi phạm trách nhiệm của một người vợ của tổng thống.

Cựu Đệ nhất phu nhân đang bị giam giữ sau khi bị kết tội thao túng cổ phiếu và nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc. Bà đã bị kết án 4 năm tù vào tháng 4.