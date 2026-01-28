Theo hãng tin Yonhap, Tòa án Trung tâm quận Seoul ngày 28/1 đã tuyên phạt cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee 20 tháng tù giam vì tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol lại được tuyên vô tội đối với các cáo buộc thao túng giá cổ phiếu và can thiệp bầu cử.

Tòa án nhấn mạnh, bà Kim đã nhận các món đồ xa xỉ như túi Chanel và vòng cổ cao cấp của hãng Graff từ Giáo hội Thống Nhất, tổ chức được cho đã tìm kiếm các ưu ái kinh doanh thông qua bà.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee. Ảnh: Yonhap

"Tòa nhận định bị cáo đã lạm dụng vị trí của mình để trục lợi. Bị cáo đã không từ chối những món quà xa xỉ được trao trong bối cảnh gắn với các yêu cầu của Giáo hội Thống Nhất, mà lại tập trung vào việc tô điểm cá nhân", phán quyết của tòa án nêu rõ.

Ngoài việc phải ngồi tù, bà Kim cũng bị yêu cầu phải nộp lại số tiền 12,8 triệu won (khoảng 234 triệu đồng) liên quan đến vụ việc. Đội ngũ pháp lý của cựu Đệ nhất phu nhân nói bà tôn trọng phán quyết của tòa, nhưng sẽ cân nhắc khả năng kháng cáo trong thời gian tới.

Theo Yonhap, mức án đối với bà Kim đã gây bất ngờ lớn bởi trước đó các công tố viên từng đề nghị bản án 15 năm tù cho cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc.

Phán quyết đối với bà Kim được đưa ra khoảng 3 tuần trước khi tòa án công bố bản án chính thức với cựu Tổng thống Yoon về cáo buộc nổi loạn. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bởi công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình với ông Yoon.