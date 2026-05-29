Các hệ thống không người lái sẽ là rủi ro lớn nhất đồng thời là cơ hội tăng trưởng cấu trúc mạnh mẽ nhất trong thập kỷ tới.

Nhận định này được cựu Giám đốc CIA David Petraeus đưa ra tại Hội nghị Đầu tư châu Á UBS, khi ông lấy dẫn chứng từ các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine để minh họa cho sự tiến hóa nhanh chóng của chiến tranh.

Việc sử dụng máy bay không người lái (drone) ngày càng phổ biến cho thấy mức độ nguy hiểm đang gia tăng và nhu cầu cấp bách trong việc cải thiện hệ thống phòng thủ.

Tướng David Petraeus, Cựu Giám đốc CIA. Ảnh: CNBC

Sự gia tăng của drone tại khu vực Trung Đông sẽ thúc đẩy các quốc gia đầu tư mạnh vào năng lực tấn công lẫn phòng ngự.

Dòng drone Shahed giá rẻ của Iran đã liên tục xuất hiện trong các cuộc xung đột và tấn công ủy nhiệm, buộc Mỹ cùng các đồng minh phải sử dụng tên lửa phòng không đắt đỏ để đánh chặn.

Với mức giá chỉ từ 20.000 đến 50.000 USD, drone Shahed rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình tiêu tốn hàng triệu USD.

Ông Petraeus lưu ý, chỉ cần một số lượng nhỏ drone cũng đủ gây ra thiệt hại thực tế, điển hình như việc làm gián đoạn quá trình sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar.

Tướng bốn sao từng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ dự báo kịch bản chiến tranh tương lai sẽ chuyển sang cuộc đối đầu giữa các hệ thống tự trị.

Các bầy đàn drone có thể áp đảo hệ thống phòng không nhờ số lượng lớn, tự động giao tiếp với nhau để thích ứng với điều kiện chiến trường thay vì phụ thuộc vào con người điều khiển từ xa.

Dựa trên những quan sát tại Ukraine, ông Petraeus đánh giá cao năng lực tự sản xuất máy bay không người lái và khả năng vô hiệu hóa drone Nga thông qua thiết bị đánh chặn, tác chiến điện tử và xe bán tải gắn súng máy kết nối với máy tính nhắm mục tiêu.

Tuy nhiên, ông cảnh báo các biện pháp đối phó đơn lẻ hiện tại sẽ trở nên yếu thế trước bầy đàn drone tự trị, bởi chúng không bị giới hạn bởi số lượng phi công điều khiển từ xa.

Sự trỗi dậy của các công nghệ này mở ra cơ hội đầu tư chiến lược. Cựu giám đốc CIA nhận định khoảnh khắc mang tính bước ngoặt sẽ diễn ra khi quân đội triển khai "các hệ thống tự trị của hệ thống tự trị".

Trong viễn cảnh đó, các cảm biến tự động sẽ thu thập dữ liệu chiến trường, gửi về hệ thống chỉ huy và kiểm soát để chỉ đạo vũ khí tấn công mà gần như không cần sự can thiệp của con người.

Sự chuyển dịch này một phần bắt nguồn từ khó khăn trong việc duy trì liên lạc trên chiến trường, đòi hỏi vũ khí phải có khả năng tự điều hướng, xác định mục tiêu và phối hợp độc lập.

Mạng lưới liên lạc không gian, chẳng hạn Starlink của SpaceX, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các nền tảng này.

(Theo CNBC)

