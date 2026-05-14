Siêu vũ khí 'giấy' của Nhật Bản:

Trong bối cảnh tác chiến hiện đại ngày càng phụ thuộc vào drone giá rẻ và số lượng lớn, Nhật Bản đã đưa ra một bước tiến bất ngờ nhưng cực kỳ thực tế: phát triển dòng drone/UAV làm chủ yếu từ bìa carton. Mẫu drone AirKamuy 150 do startup Air Kamui chế tạo không chỉ có chi phí thấp kỷ lục mà còn sở hữu ưu thế tàng hình radar nhờ vật liệu phi kim loại, mở ra kỷ nguyên swarm warfare (tác chiến bầy đàn) tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi và quan chức Air Kamui bên drone bìa carton. Ảnh: nextgendefense.com

Theo interestingengineering.com, AirKamuy 150 là một drone/UAV cánh cố định (fixed-wing) được thiết kế để dễ dàng sản xuất hàng loạt, triển khai nhanh chóng và sử dụng một lần nếu cần.

Thân máy bay chủ yếu làm từ bìa carton sóng (corrugated cardboard) cao cấp, được phủ lớp chống nước đặc biệt để chịu được điều kiện thời tiết ngoài trời.

Nhờ vật liệu này, drone có trọng lượng siêu nhẹ, dễ dàng xếp phẳng để vận chuyển và lắp ráp chỉ trong khoảng 5-10 phút mà không cần dụng cụ chuyên dụng hay nhân công lành nghề cao.

Một container tiêu chuẩn có thể chở tới 500 chiếc drone dạng phẳng, tạo lợi thế logistics vượt trội so với các mẫu UAV truyền thống làm từ composite hoặc kim loại.

Theo tomshardware.com, về thông số kỹ thuật, AirKamuy 150 sử dụng hệ thống đẩy điện (electric propulsion), cho phép bay liên tục khoảng 80 phút với tầm bay thực tế khoảng 80km.

Tốc độ tối đa đạt khoảng 100 km/h (một số báo cáo đề cập tới 120 km/h tùy cấu hình), đủ để thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhanh hoặc tấn công một chiều.

AirKamuy 150 - drone bìa carton giá chỉ 2.000 USD. Ảnh: AirKamuy/tomshardware.com

Tải trọng (payload) mang theo khoảng 1,36kg, phù hợp để lắp camera quan sát, thiết bị trinh sát điện tử hoặc đầu đạn nhỏ cho sứ mệnh dùng một lần (expendable).

Giá thành mỗi chiếc chỉ rơi vào khoảng 2.000-2.500 USD, rẻ hơn nhiều so với drone thông thường và thậm chí thấp hơn một số chiếc PC gaming cao cấp.

Theo techradar.com, điểm nổi bật nhất về công nghệ của AirKamuy 150 nằm ở khả năng giảm phản xạ radar (low radar cross-section).

Vật liệu carton không kim loại giúp drone có signature radar thấp hơn đáng kể so với các mẫu làm từ carbon fiber hay hợp kim, đồng thời hệ thống đẩy điện cũng giảm thiểu dấu nhiệt (thermal signature).

Những đặc tính này khiến AirKamuy 150 trở thành mục tiêu khó bị radar đối phương phát hiện và theo dõi, đặc biệt hữu ích trong môi trường tác chiến phức tạp hoặc khi triển khai theo bầy đàn.

Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (Japan Maritime Self-Defense Force) đã chính thức sử dụng mẫu drone này làm mục tiêu huấn luyện trên không, đánh dấu bước đi thực tế đầu tiên hướng tới tích hợp rộng rãi hơn vào lực lượng vũ trang.

Theo interestingengineering.com, từ góc nhìn công nghệ, thành công của AirKamuy 150 nằm ở việc kết hợp khéo léo giữa vật liệu truyền thống và thiết kế hiện đại.

Thay vì chạy đua về công nghệ cao đắt đỏ, Nhật Bản tập trung vào tính thực tiễn: sản xuất dễ dàng tại bất kỳ nhà máy carton nào, chuỗi cung ứng bền vững, chi phí thấp và khả năng thay thế nhanh.

Điều này phản ánh bài học từ các cuộc xung đột gần đây, nơi drone giá rẻ chứng minh hiệu quả cao hơn nhiều so với vũ khí đắt tiền khi đối đầu với hệ thống phòng không hiện đại.

Drone không chỉ dùng cho quân sự mà còn có tiềm năng mở rộng sang logistics, cứu hộ thiên tai hoặc giám sát dân sự.

AirKamuy 150 đại diện cho xu hướng mới trong ngành công nghiệp drone/UAV: ưu tiên số lượng, tính khả dụng và chi phí thấp thay vì hiệu suất cực đoan.

Với khả năng lắp ráp nhanh, tàng hình radar cơ bản và giá thành phải chăng, mẫu drone bìa carton này có thể thay đổi cách Nhật Bản, cũng như nhiều quốc gia khác, tiếp cận tác chiến không người lái trong tương lai gần.

Sự kết hợp giữa truyền thống (origami và giấy) với công nghệ hiện đại một lần nữa khẳng định tinh thần sáng tạo của đất nước mặt trời mọc.

(Theo techradar.com, interestingengineering.com, tomshardware.com)