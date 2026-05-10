Ukraine vừa hé lộ hệ thống laser chống drone mang tên Trizub (Tryzub) do Celebra Tech phát triển. Với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tự động khóa và bám mục tiêu, hệ thống này hứa hẹn trở thành ‘lá chắn laser’ di động hiệu quả, có khả năng tiêu diệt drone FPV ở khoảng cách 800-900 mét và tiềm năng lên tới 5 km với các mục tiêu lớn hơn như drone Shahed. Hệ thống hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Trizub laser tích hợp AI mới nhất Ukraine ‘đốt’ drone Nga từ 5km. Ảnh: caliber.az

Trizub là một trong những dự án vũ khí laser hướng năng lượng (Directed Energy Weapon) mới nhất của Ukraine, được thiết kế để đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ máy bay không người lái drone/UAV của Nga.

Hệ thống được lắp đặt trên bệ trailer di động, mang lại tính cơ động cao, dễ dàng triển khai tại các vị trí chiến lược quan trọng.

Về thông số kỹ thuật cơ bản, theo thông tin từ nhà phát triển Celebra Tech chia sẻ với Militarnyi, Trizub có khả năng bắn hạ drone trinh sát ở khoảng cách lên tới 1.500 mét. Với drone FPV tấn công tốc độ cao, tầm bắn hiệu quả nằm ở mức 800-900 mét.

Đặc biệt, hệ thống có tiềm năng tiêu diệt các mục tiêu lớn hơn như drone cảm tử Shahed ở khoảng cách lên tới 5 km. Đây là bước tiến đáng kể so với nhiều hệ thống laser hiện có, vốn thường giới hạn ở khoảng cách ngắn hơn.

Công nghệ cốt lõi của Trizub nằm ở hệ thống laser công suất cao kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI). AI được tích hợp để thực hiện tự động phát hiện, khóa và bám sát mục tiêu.

Nhờ đó, hệ thống có thể phản ứng nhanh với các drone bay tốc độ cao, giảm đáng kể thời gian phản ứng so với vận hành thủ công.

Hệ thống laser Trizub của Ukraine. Ảnh cắt từ video của Vadym Sukharevsky, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống không người lái/militarnyi.com

Ngoài ra, Trizub còn được kết nối với radar để nhận dữ liệu quỹ đạo di chuyển chính xác của mục tiêu, giúp laser tập trung năng lượng vào điểm yếu của drone trong thời gian ngắn nhất.

Việc sử dụng laser mang lại nhiều lợi thế chiến thuật. Thứ nhất là chi phí vận hành thấp: mỗi lần bắn chỉ tốn chi phí điện năng thay vì hàng nghìn đô la cho một quả tên lửa phòng không.

Thứ hai là tốc độ ánh sáng: laser đạt mục tiêu gần như tức thì, rất phù hợp để đánh chặn drone bay nhanh.

Thứ ba là khả năng bắn liên tục miễn là có nguồn điện ổn định, giúp duy trì phòng thủ lâu dài trước các đợt tấn công drone ào ạt.

Tuy nhiên, như mọi hệ thống laser hướng năng lượng, Trizub vẫn tồn tại một số hạn chế. Hiệu quả của laser bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết: sương mù, mưa, tuyết hoặc khói dày đặc có thể làm giảm đáng kể tầm bắn và sức mạnh.

Ngoài ra, việc duy trì công suất laser ổn định đòi hỏi nguồn năng lượng mạnh và hệ thống làm mát hiệu quả, đặc biệt khi lắp trên bệ di động. Trizub đại diện cho xu hướng phát triển vũ khí laser chiến thuật của Ukraine trong cuộc chiến hiện tại.

Trước đây, Ukraine đã thử nghiệm một số hệ thống laser nhỏ lẻ, nhưng Trizub là dự án quy mô hơn với sự kết hợp giữa laser công suất cao, AI và radar.

Vũ khí laser Trizub của Ukraine có thể bắn hạ drone ở khoảng cách lên tới 5 km. Ảnh: defence-blog.com

Việc hệ thống được thiết kế di động trên trailer cho phép triển khai linh hoạt, bảo vệ các mục tiêu quan trọng như kho đạn, sân bay, nhà máy điện hoặc tuyến phòng thủ tiền phương.

Theo Celebra Tech, Trizub hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và sắp được ra mắt công khai.

Nếu được triển khai rộng rãi, hệ thống này có thể góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu thiệt hại do drone Nga gây ra, đồng thời tạo ra bước tiến mới trong công nghệ phòng thủ không phận tầm thấp và tầm trung của Ukraine.

Trizub là minh chứng cho nỗ lực sáng tạo và thích ứng công nghệ của Ukraine trong điều kiện chiến tranh khốc liệt.

Việc tích hợp AI không chỉ nâng cao độ chính xác mà còn giảm tải cho người vận hành, cho phép hệ thống hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường chiến trường phức tạp.

Dù vẫn cần thêm dữ liệu thực chiến để đánh giá chính xác hiệu suất, Trizub đã thể hiện rõ hướng đi chiến lược: kết hợp công nghệ cao, chi phí hợp lý và tính cơ động để đối phó với mối đe dọa drone ngày càng gia tăng.

(Theo unmannedairspace.info, caliber.az, euromaidanpress.com, defence-blog.com, armyrecognition.com, united24media.com, militarnyi.com)