Ngày 31/5, TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Mua bán trái phép hóa đơn” đối với các bị cáo Nguyễn Đan Quế (SN 1980), Nguyễn Tiến Toàn (SN 1981), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1980) và Đoàn Trung Hiếu (SN 1982, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh).

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Toàn gặp Quế (khi đó là Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 2) để đề nghị cung cấp than và các sản phẩm ngoài than cho doanh nghiệp.

Hai bên thống nhất việc Toàn phải chi tiền ngoài hợp đồng với mức 50.000 đồng/tấn hàng hóa để được tạo điều kiện bán hàng vào công ty.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TAND tỉnh Quảng Ninh

Từ tháng 7/2020 - 30/11/2024, Toàn đã bán cho Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 2 tổng cộng 58.233 tấn than và sản phẩm ngoài than với tổng giá trị hơn 33,2 tỷ đồng trước thuế.

Trong thời gian này, Toàn đã 45 lần chuyển khoản cho Quế với tổng số tiền hơn 2,54 tỷ đồng nhằm được ưu tiên trong quá trình giao dịch.

Ngoài ra, trong năm 2024, Toàn còn chuyển thêm 40 triệu đồng để được tạo điều kiện sử dụng bãi tập kết than của doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định, để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào, Toàn và Hiếu đã mua 79 hóa đơn giá trị gia tăng của Ngọc (Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương và Công ty Hòa Phát KM) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 71,7 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ Ngọc còn thực hiện hành vi mua bán trái phép thêm 18 hóa đơn khác với tổng giá trị hàng hóa và tiền thuế hơn 106,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 6,5 tỷ đồng. Tổng cộng, bị cáo Ngọc đã mua bán trái phép 97 hóa đơn với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 168,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Đan Quế 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Tiến Toàn 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và “Mua bán trái phép hóa đơn”; Nguyễn Thị Ngọc 15 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Riêng Đoàn Trung Hiếu bị phạt 200 triệu đồng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

